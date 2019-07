Tax Free e non solo: i turisti scelgono l’Italia anche per fare shopping

Viaggiare per fare shopping. E l’Italia, per i turisti che vogliono lasciarsi andare alle compere, anche costose, è una delle mete preferite. Dopo la flessione del 2018 dovuta in gran parte all’euro forte, hanno ripreso a galoppare gli acquisti tax free dei turisti extraeuropei. Con i cinesi in testa, seguiti da russi e americani. Nei primi sei mesi del 2019, solo il tax free shopping è cresciuto del 12% rispetto all’anno prima. E la novità è che, oltre che nelle mete tradizionali, come Milano e Roma, i turisti non hanno badato a spese anche nelle città finora rimaste ai margini dello shopping internazionale, come Torino, Siena e Palermo.

Sono i primi dati dell’Osservatorio sul turismo di Global Blue e Federturismo, presentati nel convegno su “Le nuove sfide del turismo italiano” organizzato dall’Osservatorio parlamentare sul turismo. «Un trend in crescita», spiega Stefano Rizzi, country manager di Global Blue Italia, «trainato non solo dalle destinazioni italiane più tradizionali, ma anche da quelle meno note ai globe shopper, ma con un grande potenziale di sviluppo. Penso ad esempio a Torino dove il tax free shopping nei primi sei mesi del 2019 ha fatto segnare un +48%, a Siena con un +39% e a Palermo con un altro +48%. Numeri significativi che sottolineano quanto sia fondamentale valorizzare anche queste aree del Paese in grado di attrarre flussi turistici significativi grazie alla tradizione e all’unicità del made in Italy riconosciuti a livello internazionale».

Lo shopping, a guardare le cifre, diventa quindi anche motivo del viaggio e un fattore di attrattiva della destinazione. In tanti arrivano in Italia anche per comprare quei prodotti del made in Italy sognati a migliaia di chilometri di distanza. Secondo i dati presentati da Andrea Giuricin, docente dell’Università Milano Bicocca, solo nell’estate del 2019 la spesa degli stranieri che hanno scelto l’Italia come meta di vacanze sarà superiore alla spesa dei turisti italiani all’estero di quasi 8 miliardi di euro. Un surplus che non si registra in nessun altro settore dell’economia italiana.