Italia a crescita zero? È colpa della crisi tedesca (ma il governo non ha fatto nulla per invertire la rotta)

Il motivo è presto detto: la nostra economia, dalla crisi in poi, è sempre più legata a doppio filo con quella dei nostri vicini oltre le Alpi, di cui siamo primi subfornitori negli unici settori in cui abbiamo ancora un’industria degna di questo nome: meccanica, elettro-meccanica, meccatronica, automazione industriale, automotive. Il meccanismo è semplice: loro, i tedeschi, comprano pezzi in Italia, li assemblano ai loro e vendono il tutto in Cina, con la potenza di imprese come Volkswagen, Bosch, Siemens che arrivano dove noi non possiamo nemmeno sognarci di arrivare. Da quando a trainare la nostra crescita è solo l’export delle regioni del Nord - quindi più o meno dal 2008 - questa è la regola aurea del Pil italiano.

Dimenticatevi qualunque ciclo politico, quindi, se volete analizzare l’economia italiana con un minimo di laicità: non è colpa di Salvini, Di Maio e Conte se dal primo trimestre del 2018 - caso vuole, da quando Cinque Stelle e Lega hanno vinto le elezioni - l’economia italiana ha vistosamente rallentato la sua crescita. E non era merito né di Renzi, né di Gentiloni se nei trimestri precedenti eravamo cresciuti a un ritmo dell’1,5% annuo, pur rimanendo comunque fanalino di coda in Europa. Banalmente, oggi come allora, siamo dipendenti dagli ordini che arrivano dalla Baviera e dal Baden Württemberg, a loro volta dipendenti dal commercio tedesco con Cina e Stati Uniti. Tradotto: se Trump decide di fare una guerra commerciale a Germania e Cina, le due potenze mercantiliste che più danno fastidio alla manifattura americana, per noi sono guai grossi.

Questo non vuol dire che la politica italiana non abbia delle responsabilità. Se siamo così dipendenti dal commercio estero tedesco, e dal vitalismo economico di tre sole regioni italiane - Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto - abbiamo un problema enorme. Immaginate solamente che tassi di crescita avrebbe l’Italia se il Mezzogiorno riuscisse a svilupparsi ai ritmi dei Paesi dell’Est Europa o dei Balcani, ad esempio. O se ripartissero investimenti e consumi, al palo da almeno un decennio abbondante. O se riuscissimo ad abbattere la spesa corrente improduttiva dello Stato italiano e dei suoi enti locali e trasformarla in investimenti pubblici senza dover attingere a nuovo sempre più costoso debito pubblico. Ecco: tutto quel che possiamo solo immaginare dà la misura del nostro declino.