Oriolos Junqueras: “Sanchez vuole isolare gli indipendentisti catalani per governare da solo”

Il Psoe vuole metterci alle strette in Catalogna e ci vorrebbe all'ala destra del Congresso spagnolo, votando con l'estrema destra, allontanandoci dal campo di gioco per sminuirci. Ci vogliono arrabbiati, irritati, isolati, e per questo ci provocano giorno dopo giorno. Il Psoe ha implorato l'astensione del PP e Ciudadanos, per evitare il voto decisivo dei repubblicani catalani, per invalidare la rappresentanza elettorale dell'indipendentismo, per rendere irrilevante la nostra posizione politica e per darci la responsabilità di andare a nuove elezioni o di spronare una maggioranza di destra. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno. Non gli faremo questa concessione. Continueremo con la mano tesa, succeda quel che succeda. Se non vogliono fare politica, la faremo noi.

Devo dirvi che mi sento molto orgoglioso della maturità e della responsabilità che abbiamo dimostrato come repubblicani catalani e baschi. Non è stato facile, ci spingevano a votare con l'estrema destra. E non siamo caduti nella trappola. Abbiamo votato insieme ai compagni di Bildu (nazionalisti baschi di sinistra, ndt). Ma siamo consapevoli che dobbiamo continuare a crescere, per sedurre tutto il nostro paese, perché solo una solida maggioranza democratica potrà sconfiggere questa potente alleanza conservatrice, che si oppone e si opporrà a qualsiasi cambiamento e alla volontà dei cittadini di decidere il loro futuro in libertà.

Siamo ben consapevoli che dobbiamo favorire scenari di distensione e coesione nella nostra società contrapponendoci a coloro che optano per i muri di cemento. E questa maggioranza e questo scenario non si costruiscono in quattro giorni ma perseverando nonostante il muro che il PSOE contribuisce a costruire ponendosi al lato della destra. Siamo consapevoli del fatto che solo insistendo, con un'intelligenza tattica e strategica, riusciremo ad uscirne. E siamo ben consapevoli che le nostre convinzioni repubblicane e democratiche finiranno per prevalere. Né la repressione, né l'involuzione dei diritti e delle libertà, né la prigione (per quanto lunga possa essere) ci farà perdere la nostra rotta. Ci impegniamo perché - più presto che tardi - un immenso sorriso sia disegnato negli occhi di tutta la brava gente di questo paese. Perché vivremo in un paese di tutti e per tutti, che voglio sia la Repubblica catalana.