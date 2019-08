Cinico, pesante e puritano: il tradimento secondo Temptation Island è una palla mortale

Ieri la notizia che Temptation Island, il programma trasmesso da Canale 5 che nell’ultima puntata ha registrato 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65%, ha battuto il portale Purn Hub, ha fatto la fortuna dei giornali online, nonostante chiunque non sia in malafede dovrebbe sapere che è sciocco applicare un nesso tra i dati del programma tv e quelli del portale web senza prima avere verificato se c’è una corrispondenza di campione di utenza omogeneo a entrambi.

Il fatto (causale o casuale) però rimane, e dice molto dell’eredità di un passato godereccio tutto sommato recente e riassumibile per economia linguistica nella figura di una persona: Jerry Calà. “Ti ricordi quando ci siamo sposati a Las Vegas?”, chiede Mara Venier durante un’intervista a due a Techetechete, e Jerry Calà risponde: “Yesss the white chaple (?)”, per poi confondere l’anno di matrimonio e ridere quando la sorridente Venier dice “il giorno del nostro matrimonio ti ho trovato in bagno con una”.

La leggerezza dell’Italia passata sta tutta qui, racchiusa in cinque minuti di dialogo rigorosamente televisivo tra i due ex coniugi Jerry Calà e Mara Venier. La pesantezza dell’Italia presente invece sta tutta lì, nella frequenza con cui i concorrenti di Temptation Island pronunciano la parola “percorso”. Ho fatto il mio percorso, dice il traditore dandosi arie da Osho. “Ha fatto il suo percorso”, dice il tradito. Effusioni, tradimenti e flirt diventano “percorsi” all’interno di un reality che, per chi non lo sapesse o fingesse di non saperlo, consiste nel mettere alla prova i sentimenti di coppie di concorrenti che si separano per un breve periodo. Ciascuno si allontana dal partner e viene portato al mare in un villaggio turistico che pullula di modelli e modelle che svolgono il ruolo di tentatori. Di giorno ci si dedica all’ufficio delle tentazioni, di sera, durante falò apparecchiati all’uopo e tramite rvm in presenza di un empatico conduttore, Filippo Bisciglia, si guarda cosa ha combinato il rispettivo partner. Una dinamica degna del concetto di Panopticon di Michel Foucault in Sorvegliare e Punire.

Poiché nell’era postmoderna niente tramonta mai per sempre, abbiamo ereditato la vocazione erotizzata e libertaria degli anni Ottanta e dei successivi anni Novanta, quelli di Colpo Grosso e dei film di Jerry Calà, conservandola però con un fare autistico e cinico. Le abbronzature da neve e quelle balneari in anticipo sui calendari sono state sostituite dalle abbronzature da solarium, in una sorta di continuum che vorrebbe essere edonistico ma che in realtà risulta a mala pena voyeuristico e improntato sul guardare gli altri che fanno qualcosa sperando che nessuno ci guardi mentre noi facciamo la stessa cosa.