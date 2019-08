Gozi traditore? L’ennesima bufala per non parlare dell'Italia a crescita zero

Spia, traditore, nemico della patria. Senza saperlo l’Italia fiaccata dal caldo si è svegliata in un film di James Bond. E lo 007 pronto a rivelare i segreti di stato italiani sarebbe Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari europei del governo Renzi che da pochi giorni è diventato consigliere nel gabinetto del primo ministro francese Edouard Philippe. Un problema di sicurezza nazionale secondo il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio che minaccia di togliere la cittadinanza a Gozi, nelle stesse ore in cui il governo italiano chiedeva alla Francia di accogliere i 116 migranti della Gregoretti, assieme ad altri cinque Stati europei. Incoerente? No, sovranista all’amatriciana. Dopo l’incontro con i gilet gialli, la polemica sul Franco Cfa e lo scontro sulla Tav, la Francia è tornata a essere il nemico nazionale per il governo gialloverde. In attesa della prossima marcia indietro per ragioni di realpolitik, ci aspettiamo almeno la richiesta della Gioconda.

E dire che nessuno aveva protestato quando Gozi si era candidato alle elezioni europee del 26 maggio nelle file di En Marche, la lista del presidente francese Emmanuel Macron. Facciamo mea culpa, anche noi abbiamo tradito la patria intervistando Gozi il 28 marzo. All’epoca ci disse: «Ritengo che le candidature come la mia siano l'unico modo per far nascere veramente dei movimenti transnazionali senza i quali non ci sarà mai una vera democrazia europea». Ingenui noi a pensare fosse veramente quella la sua intenzione e a non vedere il disegno più grande. Ironie a parte, chiariamo una cosa: per legge tutti i cittadini italiani si possono candidare alle elezioni comunali ed europee. E come ricorda la giurista Vitalba Azzolini, che spesso scrive in questo giornale: «Non esiste una norma che vieti a chi abbia avuto cariche pubbliche in Italia di averle altrove. Non c'è un'incompatibilità prevista in astratto dal legislatore. Quindi, per chiedere le dimissioni, il governo dovrebbe dimostrare un conflitto di interessi concreto».

Più che un conflitto di interessi, la nomina sembra più dovuta a un conflitto di date. Gozi è diventato chargé de mission solo perché è il primo dei non eletti al Parlamento europeo nella lista di Macron e aspetta di subentrare come eurodeputato quando a novembre i colleghi inglesi lasceranno il loro seggio, a Brexit avvenuta. Una posizione tampone e non una carica con dei poteri particolari, come spiega un incredulo Gozi a Linkiesta: «Non sono né ministro, né sottosegretario, ma consigliere. Ormai accade sempre più spesso, addirittura per i presidenti delle banche centrali, tanto più per consiglieri giuridici e politici all’interno dell’Unione europea». E a chi ha chiesto la revoca della cittadinanza come Di Maio e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Gozi risponde: «Giuridicamente è una bestialità perché la norma vieta interventi sulla cittadinanza per motivi politici, istituzionalmente è una castroneria perché discriminare l'accesso a cariche pubbliche in ambito intraeuropeo vuol dire violare il trattato dell’Unione europea. Politicamente e moralmente è inaccettabile, in quanto espressione del più becero nazionalismo»