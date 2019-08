Sky o Mediapro? Il problema del calcio italiano è che la gente ha smesso di guardarlo

Tanti soldi, per poche partite. Si può riassumere così l’attuale organizzazione dei diritti e delle pay Tv in Italia. La Coppa con Sky, l’infrasettimanale con Dazn e adesso la Champions league con Mediaset. Il risultato? L’allontanamento dei tifosi verso sponde più convenienti, illegali senza dubbio, e con pacchetti onnicomprensivi (secondo Fapav, la Federazione anti-pirateria, sono ormai 2 milioni gli spettatori “sommersi”).

Tra i litiganti c’è chi comunque uno stralcio di proposta è riuscita a costruirla. L’avvento del player spagnolo Mediapro, infatti, sembra soffiar via il castello di carta costruito in questi ultimi anni e mettere un punto fine alla querelle sulla diretta della Serie A. L’offerta del gruppo di Barcellona promette maggiori garanzie finanziarie: a partire dal 2021 e per sei anni un minimo garantito alzato a 1.150 milioni a stagione (ai quali vanno aggiunti 55 milioni per i diritti d’archivio e 78 milioni per i costi di produzione), il sì alla revenue sharing e una revisione delle clausole di breakup fee. Il canale con la Lega, tuttavia, al momento non s’ha da fare.

Il primo incontro tra le parti si è concluso con un arrivederci, troppi i 180 milioni di penale in caso di retromarcia da parte della Lega, e un nuovo appuntamento fissato a settembre. La direzione sembra comunque quella giusta, e le prime indiscrezioni confermano un accordo parziale che metterebbe in panchina Sky e Dazn. La Serie A ottiene dalla vendita dei diritti tv in Italia 973 milioni più bonus, assicurati per il triennio 2018-2021 da entrambe le società alle prese però con una carestia di tifosi da divano. Secondo alcuni dati, la Serie A potrebbe aver perso – e il condizionale è d’obbligo in quanto questa stagione la Lega di Serie A non rende più noti i dati sugli ascolti - 700mila abbonati e il 30% di audience, dividendo tra Dazn e Sky, rispettivamente 1,3 milioni e quasi 5,1 milioni di abbonati (di cui 3,2 lo sono solo per le partite di calcio).