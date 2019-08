Antonello Montante, chi è il finto imprenditore antimafia che fregò persino Libera

Il 10 maggio 2019 Calogero Antonio Montante, per tutti “Antonello”, ex presidente di Confindustria Sicilia (Sicindustria) ed ex vicepresidente nazionale e delegato per la legalità di viale dell'Astronomia, viene condannato dal Gup di Caltanissetta a quattordici anni di reclusione.

Montante è riconosciuto colpevole di di avere avere organizzato un elaborato sistema di dossieraggio. In media, sostengono i pubblici ministeri Stefano Luciani e Maurizio Bonaccorso , sarebbero stati effettuati accessi abusivi per un arco di 7 anni, per cercare informazioni su personaggi pubblici, tra i quali l'ex presidente dell'Irsap (l'istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) Alfonso Cicero, e il magistrato ed ex assessore regionale Nicolò Marino.

A dipanare la complicata matassa dell'affaire Montante – che gli inquirenti ritengono possa anche essere in possesso delle intercettazioni tra il presidente della Repubblica Napolitano e il ministro dell'Interno Mancino sulla trattativa stato-mafia, intercettazioni che la Corte costituzionale aveva ordinato di distruggere) è il libro “Il padrino dell'antimafia - Una cronaca italiana sul potere infetto”, Zolfo editore, 312 pagine, 18 euro) dell'inviato di Repubblica Attilio Bolzoni. Siamo a inizi 2015. Il giornalista, che si trova a Caltanissetta, sua città d'origine, nota che da un giorno all'altro i quotidiani locali siciliani, che giornalmente dispensano fotografie-santini di Montante insieme al potente di turno, hanno smesso di farlo.

Strana virata per giornali solitamente acclamanti i potenti. Bolzoni contatta a Palermo un altro giornalista di Repubblica, Francesco Viviano (“il più grande cacciatore di notizie di Europa”, dice di lui), comincia ad indagare su Montante. È il 9 febbraio 2015 quando su Repubblica compare il primo di quella che sarà una lunga serie di articoli sull'imprenditore-bandiera della legalità in Sicilia, che millanta una storia imprenditoriale cominciata col nonno, ma di cui non esiste traccia se non in un libro di qualche anno prima di Gaetano Savatteri, dove si legge di una bicicletta “Montante” utilizzata da un giovane Andrea Camilleri, che potrebbe essere stato, invece, solo un prototipo (l'avvio della produzione di cicli a marchio Montante data 2011).

Bolzoni, che per l'occasione, si è ritrovato per la prima volta nella sua vita a varcare il portone di Palazzo San Macuto non come cronista, ma come teste dalla Commissione parlamentare antimafia, nel libro non fa sconti a nessuno. Alla politica, che col variare dei governi del'Isola – da Lombardo a Crocetta, passando per Cuffaro – ha continuato a riconoscere ad Antonello Montante un interlocutore privilegiato dell'antimafia cosiddetta “sociale”, ai colleghi giornalisti, di cui fa nome e cognome. E non risparmia neppure chi, leggi don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha continuato a ignorare le notizie ormai divenute di dominio pubblico su quella strana antimafia di Confindustria Sicilia, che aveva strombazzato ai quattro venti con il predecessore di Montante, Ivan Lo Bello, l'iniziativa di espellere dall'associazione gli iscritti che si fossero piegati al pizzo, ma che in realtà non ha mai proceduto ad alcuna espulsione.

“Il padrino dell'antimafia” è un libro che chi legge può ritenere un saggio sulla mafia, o al quale il lettore può appassionarsi come si ci appassiona a un romanzo. Chi scrive ci ha visto anche un ottimo manuale di deontologia giornalistica. «Io ho soltanto voluto raccontare una storia», spiega Bolzoni, «riportare una cronaca come fosse un articolo lungo trecento pagine che su Repubblica non avrei potuto certo pubblicare per ragioni di spazio. Di questa inchiesta su Montante ho riempito 63 taccuini».