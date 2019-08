Le disuguaglianze? Partono dal linguaggio che usiamo

Buddha sosteneva che le parole "hanno il potere di distruggere e di creare” e mai come oggi abbiamo prove evidenti che si tratti di un potere infinito e stravolgente. Una parola può cambiare un evento, una situazione, un sentimento, ma anche la nostra vita, il nostro essere e l’intero assetto del nostro modello sociale. Con le parole si può cambiare l’intera visione del mondo. Con le parole si possono suggestionare le masse e i singoli orientandoli verso modelli comportamentali differenti, anche diametralmente opposti. Li si può trasportare verso magnifici sogni propulsivi o viceversa verso orribili incubi.

Leggere correttamente il lessico contemporaneo è importante per comprendere a pieno le sfumature del proprio tempo. Per questa ragione da sempre ho l’abitudine di valutare i neologismi che appunto sono il segnale tangibile della traiettoria che l’umanità ha intrapreso nella strada della propria evoluzione. Un fenomeno già manifesto e più volte denunciato oltreoceano ma che a casa nostra fatichiamo a riconoscere, è quello dell’ageismo, eppure questa parola è stata coniata qualche decennio fa, nel 1969, dal gerontologo statunitense Robert N. Butler, per indicare il delinearsi di un atteggiamento di discriminazione verso individui anziani, in assonanza con le parole razzismo e sessismo. Sia la parola sia il concetto di “ageism” hanno impiegato ben trenta anni per arrivare in Europa. Prima sono stati accolti nel vocabolario francese come âgisme e ben più tardi, nel 2016, in quello italiano. Perché ne siamo immuni?

Al contrario, se appunto se ne parla ancora poco, è per via del fatto che colpisce prevalentemente le donne. Come spiega la scrittrice americana Ashton Applewhite nel saggio “Il bello dell’età”, l’ageismo è uno stereotipo che fa il paio con “rottamazione”, termine che il linguaggio della politica e del giornalismo ha mutuato prelevandolo dal mondo degli oggetti, delle automobili per essere maggiormente precisi, per abbatterlo su quello delle persone. Frasi apparentemente innocue del tipo che sentiamo dire e ci ascoltiamo dire tutti i giorni, quali ad esempio “come porti bene i tuoi anni”, fanno inizialmente piacere perché gratificano la vanità estetica delle persone, ma a lungo andare sedimentano nelle nostre abitudini di pensiero l’idea che si sia in forma, quindi accettati, quindi utili, quindi performanti, solo dimostrando un’età inferiore a quella reale.