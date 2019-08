L’ora è arrivata: Matteo Renzi è pronto a fare il suo partito (e guarda a destra)

Molto, per non dire tutto, dipenderà dalla tenuta del governo. Accanto ai tanti che pensano che il teatrino di Salvini e Di Maio possa proseguire ancora per anni, sono in molti a pensare che lo show-down dell'esecutivo sia stato rinviato solo di qualche mese e che il leader leghista abbia già fissato per il prossimo inverno, in concomitanza o appena dopo la tornata elettorale regionale (in cui tutti gli occhi saranno puntati sull'Emilia Romagna), la data per porre fine al mal riuscito esperimento giallo-verde.

È per questo che Renzi vuole arrivare preparato a quell'appuntamento. Come noto, per lui e i suoi pasdaran non c'è alcun margine di manovra con il Movimento 5 Stelle, né prima né dopo un'eventuale elezione anticipata. Ma in un'ottica proporzionale che impone alleanze, anche i renziani sanno benissimo che il discorso alleanze si aprirà sicuramente. La vocazione maggioritaria, ancora evocata nelle riunioni dei vertici dem, è ormai un concetto totalmente superato. Appena Renzi capirà (ma forse l'ha già capito) che per Zingaretti l'unica opzione sarà quella di aprire un dialogo con i Cinque Stelle, toglierà il disturbo.

Maria Elena Boschi si affretta a dire che "un nuovo partito non è all'ordine del giorno", ma nel contempo affianca a questa affermazione un significativo "per ora". Il tema infatti, non è più se, ma quando. E quando il nuovo soggetto nascerà, a differenza di come se lo immaginava Calenda, non sarà una "costola" del Pd, ma un reale concorrente. Anche perché l'approdo, se le cose dovessero precipitare, sarà molto diverso da come se lo immaginano Zingaretti, Franceschini o lo stesso Beppe Sala, che parla di un "dialogo possibile" con i Cinque Stelle, una volta che Luigi Di Maio verrà messo alla porta.