800mila migranti in 15 anni: il Mezzogiorno si sta svuotando e nessuno capisce che è un disastro

Gli sbarchi sono stati 832mila. Ma non spaventatevi troppo. 832mila in quindici anni, fra il 2002 e il 2017. L’ultimo dato disponibile parla di 132.187 nel 2017. Nel 2018 si sarebbe raggiunta la stessa cifra, ma le conferme sono in corso. La metà dei registrati sono giovani, per lo più diplomati e laureati che hanno deciso di cercare altrove una possibilità di lavoro, di vita, di futuro.

Per fortuna, le strutture di accoglienza e le offerte di lavoro, in parte precario o a part time non mancano, ma quando non c’è posto o non c’è lavoro per tutti, ecco una seconda possibilità che, di solito, non si nega a nessuno: un nuovo sbarco, ma in un altro Paese, Francia, Germania, Gran Bretagna le mete più ambite. In Germania, ad esempio, si accolgono a braccia aperte medici, infermieri, tecnici della sanità.

Certo, 832mila sbarchi, 132mila all’anno, sono un problema. Sia per chi spera di “sbarcare “ il lunario, sia per chi deve governare i flussi. Tanto più che il proposito di numero chiuso e porte chiuse non ha molto effetto. Se non c’è lavoro per tutti, se si vive in un clima di illegalità e pericolo, se non c’è posto per tutti, l’alternativa è appunto lo sbarco altrove, il viaggio della speranza.

L’ultimo rapporto sugli sbarchi non lo ha scritto il Viminale, giustamente preoccupato per il terribile assedio di circa 2000 clandestini che, da soli sui barconi o accompagnati dalle ONG, osano tentare la sorte in quel paradiso di umanità e turismo che è il nostro sud. Un paradiso in cui vivono però alcuni individui che pensano sia giusto tirare pietre su altri esseri umani, colpevoli di raccogliere pomodori nei campi per pochi euro al giorno e di rubare agli indigeni il lavoro che non c’è. No, non si tratta di questo, L’ultimo rapporto sugli sbarchi lo ha scritto lo Svimez, una nota Ong molto attiva da circa mezzo secolo nel radiografare questo tipo di problematiche, benché quasi sempre inascoltata.