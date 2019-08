Ecco la parolaccia turca con cui potrete offendere mezzo mondo (ed essere capiti)

Per i turchi, come scrivono qui, è motivo di orgoglio. “La nostra è una lingua perfetta per imprecare”, scrive un utente, e i fatti gli danno ragione. “Siktir” è presente in tutta la penisola balcanica (anche in Albania, nonostante i punti bianchi della mappa), tranne che in Slovenia. Si estende anche in tutta la Romania, nella forma “sictir” e in Bulgaria, dove diventa “сиктер“. E poi, sorride maligno l’articolista, è usata anche in Grecia, il nemico storico, con σιχτίρ.

A est ha strappato mezzo continente asiatico. Si trova in Armenia (siktir) e in Azerbaigian (սիկտիր), dove gl alfabeti sono diversi ma la pronuncia è uguale. E quando si mandano a quel Paese, si capiscono benissimo. In Iran spopola nella forma سیکتیر, tanto che alcuni, sbagliando, considerano la parola un ibrido turco-iraniano.

Ma il suo vero trionfo è nel regno degli Stan: “siktir” si è imposta, anche grazie alle comuni origini turciche (la lingua da cui deriva il turco), in Turkmenistan, in Uzbekistan, in Kirghizistan e Kazakhistan.

Insomma, dai confini con la Cina fino quasi alle porte di Trieste, con una sola parola si può offendere chiunque. Anche questa è globalizzazione.