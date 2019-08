Von der Leyen arriva a Roma e l’Italia non ha ancora il nome del suo commissario europeo

Oggi arriva Ursula Von der Leyen a Palazzo Chigi e l’Italia non ha ancora un nome da proporre come commissario europeo. C’è tempo fino al 26 agosto ma la neo presidente della Commissione mette fretta e come nel gioco delle sedie che si fa da bambini, il rischio è che altri occupino il posto prima di noi. E la musica potrebbe fermarsi da un momento all’altro. La nomina spetta alla Lega perché ha vinto le elezioni europee, ma non ha un nome forte, indipendente e autorevole che potrebbe essere accettato senza problemi a Bruxelles. La neo presidente della Commissione ha il potere di rifiutare qualsiasi nome proposto dai governi e non ha paura di farlo anche per mandare un segnale al Parlamento europeo a maggioranza europeista che dovrà esaminare ogni singolo commissario.

Dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tutti sono sicuri che l’Italia avrà il commissario alla concorrenza ma non è scontato per almeno tre motivi. Primo, quel posto è stato ricoperto per cinque anni in modo egregio dalla danese Margrethe Vestager che tra multe milionarie ad Amazon, Apple e Google si è creata una reputazione di politica indipendente e pronta a tutelare i consumatori europei. Per quel ruolo non basta fare il compitino, serve coraggio politico e molta preparazione. Sarebbe difficile trovare un politico italiano con più esperienza nel settore, soprattutto tra le file del Carroccio. Secondo, anche se molti hanno parlato di una promozione di rango per Vestager, la liberale danese ha già detto di voler rimanere alla Concorrenza per continuare il lavoro contro le multinazionali della Rete e il governo danese l’ha già confermata come sua candidata.

Terzo, per mesi in Italia si è parlato del prossimo commissario europeo italiano come se fosse un delegato del governo Italiano. Ma non è così. Il commissario europeo non deve fare gli interessi dell’Italia ma dei cittadini europei nel suo insieme. Non è una sfumatura intellettuale, è scritto nei trattati. A maggior ragione per il commissario alla concorrenza che si occuperà di evitare gli aiuti di Stato alle aziende. Come si comporterebbe un commissario leghista nei dossier Alitalia ed Ilva? Avrebbe l'imparzialità giusta per fare la scelta giusta che rispetti le regole della concorrenza europea? Sono queste le obiezioni che nella colazione di mezzogiorno Von der Leyen potrebbe fare a Conte. Non è un caso che l'Italia sia l'ultima tappa del tour estivo della neopresidente che ha visitato i leader di Germania, Francia, Polonia, Ungheria, Croazia e Spagna prima di noi. In politica la forma è sostanza e la sostanza è che l'Italia non avrà tutto questo peso sulle scelte. Per ora sono 18 i nomi proposti dagli Stati Ue e solo 7 sono donne. Anche questo peserà sulla nomina del commissario europeo italiano. Sarebbe tutto molto più facile se il governo avesse un nome femminile da proporre, perché Von der Leyen ha promesso di voler comporre una commissione formata da metà uomini e metà donne. Ma finora sono pochi i nomi di italiane a disposizione. A meno di non considerare la ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Buongiorno che però al forum Ansa della scorsa settimana non è sembra entusiasta dell'idea di ricoprire quel ruolo.