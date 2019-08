460 tempeste da inizio estate e coltivazioni in ginocchio: per l’agricoltura italiana è allarme clima

Forse ricorderete il temporale che si è abbattuto a inizio luglio in centro Italia: a Pescara, chicchi di grandine grandi come arance avevano devastato le auto; i video in diretta sul web erano fioccati. A Numana, nelle Marche, invece, un fulmine caduto sulla spiaggia il 10 luglio ha seminato il panico tra i bagnanti. E proprio ieri, violenti temporali accompagnati da forte vento hanno fatto scattare l’allerta meteo per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Non ci vuole uno scienziato per capire che non si tratta di semplici acquazzoni estivi, ma di vere e proprie tempeste. Che, fra le altre cose, stanno mettendo in ginocchio i coltivatori italiani. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, che sta monitorando nel periodo l’impatto del maltempo sulle coltivazioni della penisola.

Dall’inizio dell’estate, infatti, sull’Italia si sono abbattute in media ben 11 tempeste al giorno, per un totale di oltre 460 dall’inizio della stagione. È il 75% in più rispetto all’anno scorso. I fenomeni si alternano fra tornado, grandinate e tempeste di vento e pioggia. Solo in Veneto «le semine sono state sospese a maggio o rifatte, gli alberi da frutto in ritardo vegetativo, i campi di mais sembrano risaie, i fossati non si distinguono dalle capezzagne, le frane incombono sui paesi di montagna, i fiumi e canali tracimano, il primo raccolto di fieno maggengo è saltato mettendo in difficoltà anche le aziende zootecniche», dice Daniele Salvagno di Coldiretti Veneto. Nella regione, l’ultima bufera di acqua e grandine ha visto perdite fino al 70% tra serre, campi di ortaggi e vigneti. In Lazio, nella zona di Fiumicino, il maltempo ha divelto serre e colture. Nella zona di Arezzo e della Valdichiana, in Toscana, sono stati colpiti soprattutto i frutteti: pesche, ma anche melanzane, peperoni e zucchine, tabacco, girasole e mais. Mentre nelle montagne della Lombardia c’è stata una vera e propria strage di mucche: in 27 sono morte scivolando dentro un burrone per via del sentiero reso sdrucciolevole dalla pioggia.

Sembra un incubo, purtroppo è la realtà. E la situazione non è destinata a migliorare: è il fenomeno della tropicalizzazione dovuta ai cambiamenti climatici - temperature in aumento e caldo soffocante si accompagnano a violenti episodi atmosferici, causando danni spesso irreparabili. Perché climate change non significa soltanto cambiamenti che registreremo fra cent’anni: i danni e le conseguenze dell’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi sono tangibili già adesso, e a risentirne è l’intero sistema, a partire dall’agricoltura. «Negli ultimi dieci anni, da quando si è presa coscienza del problema, si stanno rileggendo i dati, ogni anno vengono registrati record negativi, continuiamo a stupirci ma non c’è nulla di cui stupirsi», dice a Linkiesta Filippo Codato, direttore del Consorzio di difesa avversità atmosferiche del Veneto. «In questi giorni stiamo registrando problemi di siccità ed eccessi di pioggia anche all’interno della stessa provincia, all’interno di zone anche limitate si verificano fenomeni estremi opposti tra loro».