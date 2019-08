Cinque gelaterie da provare a Palermo, capitale del gelato

Al Cassaro

Ecco una una bottega artigiana aperta nel 2013 dalla ex bartender Gloria Ciprì, cresciuta nelle preferenze dei cosumatori grazie a gusti innovativi o, addirittura, eccezionali. La gelateria prende il nome dal “Cassaro”, l’antico asse viario che un tempo collegava le campagne e la città di Monreale al porto. Qui, in via Vittorio Emanuele 214, in pieno centro storico, la Ciprì offre una trentina di gusti di gelato diversi, più una decina di granite e qualche gelato senza glutine e vegano. Fra le specialità della casa, il sorbetto allo zenzero, preparato con un decotto e farina di carruba, così come quello alle rose. E poi il croccante all’arancia, il caffè e i tradizionali: pistacchio, mandorla e gelsomino. Come omaggio alla tradizione – in questo caso religiosa – nasce il gusto “Rosalia” (dedicato alla santa patrona di Palermo) un sorbetto alle rose. Ottimi anche i gusti alla frutta, mandarino e fichi in primis. Ma tutto questo a Gloria non bastava. E così dopo un viaggio in Thailandia si specializza nella frutta esotica: oggi può vantare contatti diretti con i produttori locali e gusti esotici dal mango alla guayaba al banco. Novità dell’anno 2019 è il gusto Blackcherry realizzato con cioccolato nero e amarene. Spazio autonomo dedicato a una vasta scelta di gusti senza glutine e vegani.