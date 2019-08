Anni di Piombo, il racconto continua: ecco “Il brigatista”

Varega è un personaggio di finzione, ma nella sua militanza si troverà a incontrare Mario Moretti e Renato Curcio mentre sullo sfondo si agitano i politici democristiani e comunisti, i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e i poliziotti agli ordini di Mario Calabresi. Per questo la sua versione è una testimonianza di chi è stato vicino alla Storia, ne è anche stato parte, ma per di più si è limitato a registrare e a non dubitare che quello che si stava facendo era la cosa giusta. Quello che rende il romanzo di Iovane un documento interessante nella sterminata bibliografia, anche narrativa, su quegli anni, è il tentativo di ampliare lo sguardo facendo entrare nella narrazione il sistema dei media (con il personaggio di Ornella Gianca, ad esempio, la cui abnegazione alla professione diventa quantomai attuale), i professionisti del cinema (che sugli Anni di Piombo riuscivano a fare soldi in presa diretta attraverso i poliziotteschi), i carabinieri del sud in cerca di amore e di una causa in cui credere e anche le più generali contraddizioni legate alle controculture di quegli anni: il chitarrista prog con problemi di droga; la femminista radicale che rifiuta il sistema; il proletario che quando stacca da lavoro si traveste da Tony Manero per diventare re della notte nelle discoteche della città. In questo Il brigatista, guardando a quella che ormai possiamo chiamare “tradizione” iniziata con Romanzo Criminale di Giancarlo De Cataldo, cerca di usare gli strumenti del racconto di genere per indagare un più generale spaccato culturale del paese.

Considerata la difficoltà che ognuno di noi incontra nell’affrontare un periodo su cui la Verità, quella con la “V” maiuscola, non si potrà mai sapere (tra leggi speciali, ragioni di stato, eversione nera, servizi deviati, e chi più ne ha più ne metta), quello che possiamo fare è costruirci uno sguardo il più possibile profondo su quei frammenti e su quelle contraddizioni che hanno reso gli Anni di Piombo uno dei momenti centrali della vita italiana. Una “guerra civile a bassa intensità”, come la chiamano, che ha cambiato tutto e sui continueremo ad accumulare punti di vista e interpretazioni basati su fatti e su tutti i misteri che ogni singolo fatto, in realtà, sembra generare. Il brigatista cerca di muoversi in questo labirinto dimostrando che ogni rivoluzione parte da una spinta personale, che magari ha molto altro oltre il Politico, ma dalla quale non si può prescindere nell’interpretazione.