Al bando la narrativa spiccia, quest’estate a bambini e ragazzi fate leggere Edgar Allan Poe ed Emily Dickinson

Il bastone. Intanto. Non m’importa istigare alla lettura. Non voglio dare mielosi consigli dall’alto dei cieli. Non sono il vecchio della montagna. La lettura è pericolosa, aristocratica – i libri sono decisamente ‘per tutti’, ma sono sempre meno quelli che leggono –, ostile a ogni forma di prigionia del pensiero, di reggimento civico e di irrigidimento esistenziale. Piuttosto, qui si tratta di fare la Croce Rossa estetica, e dunque etica, di conficcare la siringa d’insulina sul corpo cadaverico, di risvegliare i morti contro l’ingorda idiozia dei vivi.

Insomma, ho sbirciato la classifica dei libri più venduti, sezione “Ragazzi”. Sbiancando. Vuoi per dovere scolastico, vuoi per blanda genitorialità – “dai, leggi un libro, almeno uno, lascia stare quel cellulare!”, dice il genitore colto da lampante senso di colpa, arroccato al suo iPod, salvo poi, allocco, alla prima resistenza, “vabbè, fa’ come vuoi, ma leggi ogni tanto” – d’estate bimbi e ragazzini leggono. O meglio. Guardano i libri. I libri che svettano in classifica, infatti, sono tratti da cartoni animati – la serie Bing – o dal ciclo divulgato su YouTube Me contro Te, dove una coppia di simpatici cretinetti, Luì e Sofì, fa il Raimondo&Sandra dei baby, magari avessero il talento di Casa Vianello. Se i video sono di suprema stupidità – però: puliti, briosi, sciocchi, i due non fanno del male e non pongono problemi a nessuno – figuratevi i libri.

In questo caso, vince una idea di letteratura “per ragazzi” come sollazzo, come lusso dello spasso. Altrimenti c’è la letteratura buonista – di solito propinata per dovere scolastico. Così, è sempre in auge, in virtù di anniversario, il romanzo di Luigi Garlando dedicato a Giovanni Falcone (Per questo mi chiamo Giovanni), e un Wonder non si nega a nessuno. Il problema, in questo caso, non è certo Giovanni Falcone, autentico eroe italiano, e neanche la devota storia di R. J. Palacio. Il problema è che non c’è altro. Un bambino, un ragazzo, intendo, ha bisogno del sogno per foraggiare il futuro, ha bisogno di uscire dalla catapecchia dell’oggi, dalle maglie della cronaca, dal sentimentalismo bieco, dal vile criterio che la vita si esaurisca nello stipendio certo, nel non rompere le palle al prossimo, nella frustrazione assicurata.