Ecco perché i liberali (e non la sinistra) sono la vera alternativa al sovranismo

Ci sono due grandi eccezioni che confermano questa tendenza: Spagna e Portogallo. La penisola iberica è l’oasi dei partiti socialisti, lì partiti sovranisti non superano la doppia cifra. In Portogallo quasi non esistono mentre in Spagna Vox ha ottenuto un buon risultato ma tutto a discapito del partito popolare a cui ha succhiato i voti più conservatori. Ed è proprio dove i socialisti riescono a dare le risposte al popolo che i sovranisti non sfondano. Anche se bisogna sottolineare la crescita del partito liberale Ciudadanos al 15%, nato in Catalogna come risposta al movimento indipendentista. Ed è proprio quando c'è una divisione forte, netta, plastica tra istanze nazionaliste e globaliste che aumentano i liberali. Nel Regno Unito i Libdem sono cresciuti nei sondaggi da quando hanno appoggiato l'idea di un secondo referendum per rimanere nell'Unione europea. E non è un caso che il 1 agosto la candidata liberaldemocratica e anti Brexit Jane Dodds abbia vinto le elezioni suppletive nella circoscrizione gallese del Brecon e Radnorshire, battendo il candidato conservatore Chris Davies. Macron in Francia rappresenta tuttora la risposta rassicurante al sovranismo lepenista e alla Francia dei gilet gialli perché i socialisti francesi hanno deciso di appiattirsi su posizioni populiste vicine alla France Insoumise, il partito di Jean-Luc Melenchon.

In realtà avere i liberali come nemico è un vantaggio per gli stessi sovranisti che hanno creato la loro fortuna politica sulla semplificazione "noi" contro "loro". Quando una settimana fa il leader ungherese Viktor Orbàn ha esaltato la sua forma di governo ha parlato di «democrazia illiberale», non di democrazia antisocialista e ha contrapposto i valori della famiglia tradizionale cristiana contro quelli dei cosmopoliti amanti del libero mercato. In mezzo a questo scontro rimangono i socialisti che negli ultimi venti mesi hanno abiurato ai valori della globalizzazione difesi per vent’anni con la loro terza via. Considerati “traditori” per aver ignorato le istanze del popolo, i socialdemocratici sembrano i primi a giustificare il sovranismo o almeno le cause che l’hanno generato. Dicono di non aver capito il loro popolo e cercano di riconquistarlo usando lo stesso linguaggio dei sovranisti. Ma tra la copia e l’originale, gli elettori scelgono sempre la seconda.