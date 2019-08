Salvini? Stravince soltanto perché Forza Italia è in crisi

Matteo Salvini è sempre più lanciato: la sua egemonia politica e mediatica sul Paese intero è sotto gli occhi di tutti. Il 38% di cui è accreditata la Lega nei sondaggi è impressionante, ma è un dato che ai tempi del voto fluido può rapidamente scemare o – al contrario – crescere ancor di più. Non è tuttavia un caso che questa crescita impetuosa del Carroccio coincida con il crollo di quello che è stato negli ultimi venticinque anni il partito timone del centrodestra italiano, Forza Italia. I flussi elettorali mostrano che i voti in uscita da Forza Italia, se si esclude l’astensione, hanno due direzioni prevalenti: in primo luogo la Lega, che da anni sta erodendo la base azzurra, e in seconda battuta Fratelli d’Italia.

Così, la crisi di Forza Italia degli ultimi giorni, con la rottura (definitiva?) tra Toti e Berlusconi e le polemiche di Mara Carfagna non farà che accentuare questa tendenza, svuotando ulteriormente il partito del Cavaliere e dando ulteriore forza a Matteo Salvini. La Lega, infatti, pur con un posizionamento diverso, più radicale, di destra populista, è cresciuta grazie a una composizione dell’elettorato in continuità con quello di Forza Italia: appartenente ai ceti produttivi, con una scolarizzazione medio-bassa e una certa trasversalità anagrafica (di questo ha parlato lungamente Davide Policastro in Fenomeno Salvini, Castelvecchi 2019). L’elettorato leghista, oggi, è un classico elettorato di un partito timone di centrodestra.