Ci possiamo “squagliare” dal caldo? Risponde la Crusca

Il verbo squagliare è registrato, senza alcuna marca particolare, in tutti i principali dizionari italiani, col significato di ‘sciogliere, liquefare, spec. per effetto del calore’ (GRADIT, che lo data al sec. XIII; concorda lo Zingarelli 2019, che indica il 1268 come anno della prima attestazione). Entrambi i dizionari considerano squagliare formato da quagliare ‘coagularsi’ con il prefisso privativo-negativo s-. L’etimo è senz’altro convincente sul piano semantico (l’azione di ‘sciogliere’ si può considerare contraria a quella di ‘solidificare’), ma pone problemi sotto altri aspetti: anzitutto nei nostri due dizionari quagliare ha una datazione posteriore (av. 1465 per GRADIT; av. 1580 per lo Zingarelli), ma in questo caso soccorre il TLIO, che riporta esempi di quaglare, quaglato in testi trecenteschi siciliani (la grafia antica gl corrisponde alla moderna gli); inoltre è un verbo intransitivo, tanto che l’antonimo non sarebbe squagliare ma piuttosto il riflessivo squagliarsi; infine, almeno nel senso proprio, è marcato come regionale (centromeridionale per il GRADIT, centrale e meridionale per lo Zingarelli). Le attestazioni più antiche appena citate ne confermano l’origine locale.

Ora, quagliare è da considerare un allòtropo (così si indicano, nella storia della lingua, due o più parole che derivano da una stessa base) di altri due verbi che condividono il medesimo etimo, il latino coagulare, e sono affini anche per significato: appunto coagulare, parola di tradizione dotta, attestata già nel 1288 (Zingarelli; TLIO), e cagliare, parola di tradizione diretta, che il GRADIT data av. 1491 e lo Zingarelli av. 1336, datazione che il corpus OVI sembra confermare, grazie all’esempio in un sonetto di Cenne della Chitarra: “Intorno a questo sianovi gran bagli / di villan scapigliati e gridatori / de’ qual’ [sic: l’apostrofo indica l’apocope della desinenza plurale -i, possibile nell’italiano antico] risolvan sì fatti sudori / che turben l’aire sì che mai non cagli”. Una maggiore differenza semantica si ha tra i nomi corrispondenti: da cagliare, infatti, deriva caglio, che ha un’accezione tecnica (‘sostanza acida di natura animale o anche vegetale o chimica che si aggiunge al latte per farlo coagulare al fine di ottenerne formaggio’, GRADIT) sconosciuta a coagulo, che ha un significato più ampio e generico oppure indica un ‘grumo solido o rappreso di sangue’; quaglio si può considerare variante antica o regionale di caglio.

Se quagliare, rispetto a cagliare e a coagulare (entrambi usati pure come transitivi), mantiene effettivamente tuttora un sentore regionale, almeno nel senso proprio (in quello figurato di ‘concludere’, ‘arrivare al termine’, usato soprattutto in frasi negative, è invece di uso generale), non così dovrebbe dirsi di squagliare. In effetti, mentre quagliare è registrato nel Vocabolario della Crusca solo a partire dalla terza edizione (1691), squagliare vi compare sin dalla prima edizione (1612), se pure sempre con quest’unico esempio: “Ma voi, Madonna, della mia travaglia, Che sì mi squaglia, prendavi mercede”. Si tratta di due versi di Guido delle Colonne, un poeta federiciano, che ci riporta in Sicilia. In effetti, quella di Guido è la prima attestazione del verbo anche nel corpus OVI, che però aggiunge due esempi trecenteschi toscani, dalle Rime del Cavalca e dalla Bibbia volgarizzata. Come documenta anche la voce del GDLI, il verbo è stato poi usato, in varie accezioni, da autori provenienti un po’ da tutte le regioni, tanto che lo si deve certamente considerare una parola italiana.