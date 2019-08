Un unico continente e quache oceano in meno. Ecco come sarà la Terra tra 200 milioni di anni

Dove andremo a finire? Secondo alcuni scienziati, ci sono tre possibilità: o in un unico continente chiamato “Pangea Ultima” (e poi ribattezzato “Proxima”, per non destare timori apocalittici nella popolazione), oppure in un supercontinente, “Amasia”, che sarà formato dalla fusione di Nord America e Asia, oppure ancora in una cosiddetta “Novopangea”.

Le previsioni, in larga parte frutto di speculazioni fantasiose, partono tutte da un assunto reale: i continenti non hanno avuto e non avranno sempre la stessa forma e la stessa posizione di oggi. Certo, la tettonica a zolle non è un mistero per nessuno. E tutti sanno che gli attuali continenti, che seguono una cosiddetta “deriva”, una volta erano uniti in un unico blocco, la Pangea. In seguito a lunghissime rotture, sommovimenti, subduzioni e scivolamenti, lin modo graduale e terre emerse hanno raggiunto la configurazione che conosciamo oggi, alcune creando catene montuose importanti (l’Himalaya, per esempio, ma anche le Alpi) altri ancora sprofondando sotto i mari (continenti sommersi come Zealandia o il Pianoro delle Kerguelen). E continuano a muoversi.

Secondo il geologo americano Christopher Scrotese, di qui a 100 o 200 milioni di anni, le terre si riuniranno di nuovo in un unico supercontinente. Sono ipotesi fatte esaminando i cicli passati e non le attuali direzioni di movimento, considerate troppo a corto respiro. “Certo, è tutto molto fantasioso”, riconosce. “Ma è un esercizio interessante, e si può fare solo se si ha già una buona conoscenza di come funzionano queste cose”.