Lasciate perdere la nuova guerra fredda: Trump contro Cina e Russia è il solito grande bluff

Donald Trump è scatenato più di Django. Ormai non passa giorno senza che attacchi qualcuno. Nei giorni buoni è un attore che gli fa il verso in Tv, un giornalista che lo critica, un politico democratico che gli sta sulle scatole. Nei giorni meno buoni, per esempio ieri, manda a carte quarant’otto il fondamento della distensione nucleare, se la piglia con la Russia, silura le esportazioni cinesi negli Usa e fa tremare le Borse di mezzo mondo. Va così, con l’America first! È complice, ovviamente, il clima da campagna elettorale permanente che vige negli Usa da quando Trump ha messo piede alla Casa Bianca. Anzi, da quando si cominciò a temere che l’avrebbe fatto, visto che già nell’estate del 2016 Barack Obama tirò fuori dal cilindro il coniglio del Russiagate (il termine, ovviamente, sarebbe arrivato dopo), lanciando gli slogan anti-Trump e anti-Russia che per tre anni hanno dettato l’agenda politica americana, prima di essere affondati dal Rapporto Mueller e dalla sentenza con cui, pochi giorni fa, il Giudice federale di New York ha negato qualunque ipotesi di triangolazione Assange-Trump-Cremlino. E che si tratti, anche, di campagna elettorale lo ha dimostrato proprio Trump quando, annunciando l’intenzione di imporre nuovi dazi al 10% su importazioni cinesi per 300 miliardi di dollari (dopo quelli al 25% già imposti su merci per 250 miliardi), ha accusato i cinesi di sperare nell’elezione, tra un anno e mezzo, di un Presidente democratico, “così da continuare a derubare gli Usa come hanno fatto negli ultimi 25 anni”.

Non stupisce che Trump si presenti agli elettori americani come il condottiero pronto a sfidare chiunque pur di proteggere la loro sicurezza e i loro posti di lavoro. Tanto più che l’economia tira, l’occupazione aumenta, il potere d’acquisto lentamente sale, la Borsa è contenta e quant’altro. È piuttosto chiaro, però, che dietro la maschera dell’Ammazzasette c’è un Presidente (o chi lo fa ragionare) piuttosto in ansia per il ruolo di prim’attore globale degli Usa. È vero che la disdetta formale del Trattato INF (quello firmato da Reagan e Gorbaciov l’8 dicembre 1987) era stata annunciata sei mesi fa, riversando sulla Russia l’onere di salvarlo con un’ammissione di colpa. Ma se alziamo un poco lo sguardo, non possiamo credere che l’escalation anti-Russia e quella anti-Cina siano parallele solo per caso.

È chiaro che il riavvicinamento delle due potenze, che si erano tanto detestate dagli anni Sessanta alla fine degli Ottanta e che oggi si presentano complementari per tanti aspetti (le materie prime della Russia, le fabbriche della Cina) e desiderose di diventarlo per tanti altri (compreso quello militare), non lascia tranquilli i policy makers di Washington. Hanno ragione, ovviamente. Al vertice c’è posto per uno solo. Quando l’INF fu firmato, mettendo fine alla decennale questione degli “euromissili”, la pensavano un pò tutti come Zbigniew Brzezinski, ex segretario di Stato di Jimmy Carter, e cioè che la Russia sarebbe andata in pezzi e la Cina avrebbe impiegato secoli per rimettersi in piedi. E guarda un pò come le ritrovi adesso.