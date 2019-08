Capelli al vento e al sole, la battaglia contro il velo delle donne iraniane

Quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione in casa della famiglia Aryani, sono stati confiscati anche il computer e il cellulare di Yasaman. E prima di essere trasferita in prigione, la ragazza è stata detenuta per nove giorni in una cella di isolamento nel centro di detenzione di Vozara, dove sarebbe stata interrogata per ottenere una confessione sulle sue attività civili. Il verdetto per Yasaman, la madre Monireh e l’attivista Moigan Keshavarz sarebbe stato comunicato alle tre donne in assenza degli avvocati, secondo quanto riportato dalla agenzia stampa Hrana (Human Rights Activists News Agency). E anche gli interrogatori e le udienze sarebbero avvenute senza legali.

La condanna per le tre è a dieci anni di carcere per aver “incoraggiato e promosso la corruzione togliendosi il velo”, più un anno per “propaganda contro lo Stato” e cinque anni per “collusione e assemblea per agire contro la sicurezza nazionale”. Moigan Keshavarz è stato condannata ad altri sette anni e sei mesi di carcere per l’accusa di “blasfemia”.

Il giudice Mohammad Moqisseh, che le ha condannate, è noto per la sua intransigenza. Lo stesso che l’11 marzo ha condannato il noto avvocato iraniano e difensore dei diritti delle donne Nasrin Sotoudeh a quasi quarant’anni di prigione.

Ma non sono gli unici casi in Iran. Il 24 aprile 2019, una parrucchiera è stata arrestata per aver pubblicizzato il suo negozio di bellezza nella città di Babol, nel nord dell’Iran. La sua colpa: aver fatto una foto a una donna in posa davanti alla pubblicità del suo salone, pubblicandola su Internet. Troppo per la guida religiosa della città, che ha subito avvertito la polizia.