El Paso, San Pietroburgo, Hong Kong: tre motivi per essere orgogliosi di essere europei

In Russia e in Cina si ripropongono invece questioni di democrazia per le quali sono sempre più intollerabili silenzi e indifferenza, con un occhio agli affari e alle relazioni commerciali. Qui il modello economico liberista è prevalso in modo ancora più esasperato che in America, sconfiggendo un sistema ideologico e dittatoriale, ma la libertà di arricchirsi ha aggravato differenze sociali, creato caste di privilegiati corrotti e, in Russia, ha creato anche milioni di nuovi poveri.

Nulla consiglia paragoni fra il livello di democrazia americana, nonostante l’uso spregiudicato del potere da parte del presidente twittatore, e le derive autoritarie dei regimi russo e cinese.

Ma è utile rinfrescare la memoria su vantaggi, traguardi raggiunti e valori etici del modello europeo unitario e di molti dei Paesi europei, nonostante le derive populiste, xenofobe e autoritarie di alcuni degli Stati membri. In nessun Paese europeo c’è la pena di morte, in nessun Paese europeo si vendono liberamente armi, in nessun Paese europeo la polizia stronca nel sangue le manifestazioni, in nessun Paese europeo scompaino misteriosamente dissidenti e oppositori, in nessun Paese europeo, la fame e la miseria distruggono la vita di milioni di cittadini.

L’Europa ha raggiunto eccellenti standard di democrazia e alti livelli di servizi sociali. L’Europa ha costruito un sistema economico basato sull’economia sociale di mercato e sui diritti dei lavoratori.

L’Europa persegue un modello d’integrazione e di inclusione che non ha paragoni in altre aree del pianeta. L’Europa è anche l’area più ricca del mondo, senza essere, come vuole una certa narrazione populista, l’Europa dei banchieri e dei tecnocrati. La critica e la denuncia di problemi irrisolti è sacrosanta, ma ricordiamoci della strada compiuta in settant’anni di pace. Una strada che può ancora permetterci di non invidiare le grandi potenze mondiali.