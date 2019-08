Dan Chaon: “Siamo disillusi e creduloni: ecco perché tutto sta andando a rotoli”

Dan Chaon è nato e cresciuto in un paese di venti abitanti. Fuori da Sidney, Nebraska. E in effetti, dalla fisionomia sembrerebbe proprio quel genere di persona che si è formato in mezzo a distese immense, aride, spesso violentate da fortissimi tornado. Un ritmo, un senso di inquietudine e spaesamento che riempiono i personaggi e le atmosfere delle sue storie. Prima autore di racconti, poi approdato al romanzo – giallo è il colore del suo genere prediletto -, è sempre arrivato tra i primi: “Among the Missing” è stato finalista al National Book Award, mentre “You Remind Me of Me” può vantare lo Story Prize e l’Academy Award in Literature. Oggi vive a Cleveland Heights, Ohio, dove ha insegnato Creative Writing and Literature all’Oberlin College. In Italia in occasione del festival letterario Marina Café Noir ha presentato a Cagliari il suo thriller psicologico “La volontà del male” (NN Editore) che il Washington Post ha definito il romanzo più spaventoso dell'anno.



Per il suo ultimo romanzo ha scelto un titolo piuttosto caldo: “La volontà del male”. Cosa intende?

Sì ho scritto questo libro proprio per cercare di riflettere su questo concetto. È una delle cose, tra le altre, che sono finite nelle atmosfere del libro, stavo cercando di dare un senso a quello che mi stava succedendo. L'ho scritto poco dopo la morte di mia moglie, quando ho iniziato ad avere la sensazione che il mondo avesse una sorta di aura di malevolenza che veniva da fuori e non riuscivo esattamente a identificare. Come se ci fosse uno spirito, una volontà del male nel mondo. Stavo cercando di capire se provenisse da me o se fosse invece là fuori.

In generale si può dire che i suoi romanzi e racconti lasciano spesso un senso di inquietudine rispetto alla realtà che circonda i protagonisti. Dove ritrova questa condizione nella sua quotidianità?

Credo che derivi un po’ dalla mia personalità. Ma credo anche di avere una sorta di attrazione verso questa inquietudine, questa oscurità, che rappresenta per me il dramma. Ci sono scrittori che vedono il dramma nei romanzi d’amore, altri nei romanzi d’azione. Io invece lo vedo nelle persone che sono “spezzate” e disturbate.

Lei è nato e cresciuto in Nebraska, tra grandi distese aride spesso colpite da violenti tornado. Un po’ come i colpi di scena che tutt’a un tratto investono i suoi racconti. È un modo per dirci di evitare il Nebraska o può esser letto anche come un report dell’America oggi?

Potremmo dire entrambi. Sicuramente potreste avere una piacevole vacanza in Nebraska, ma non vi suggerisco di trasferirvici! Tra l’altro, proprio nel posto in cui sono cresciuto c’era un campo di internamento per soldati italiani degli anni ’40, quindi quando si sono arresi son stati trasferiti in Nebraska, il che sembra essere davvero una punizione terribile.

Donald Trump, a modo suo, è stato un vero e proprio tornado. Se fosse un personaggio di un suo romanzo, che ruolo avrebbe?

Mm lo vedrei bene nel ruolo di Aqil, un poliziotto ormai in pensione che si ritrova nello studio di uno psicologo a parlare del più e del meno. Senza saper bene che fare, dove andare a parare. È quello che legge di teorie cospirazioniste su internet e se la prende con l'ultima uscita di Kanye West. Quel genere di persona lì.