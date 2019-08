Europa svegliati! La Groenlandia che si scioglie è un tuo problema (e lo puoi risolvere)

Scusate se insistiamo, ma non riusciamo a rimanere insensibili di fronte allo scioglimento record del grande ghiacciato della Groenlandia, il frigorifero del pianeta, lì dalla notte dei tempi, l’unico ad aver piegato il mantello terrestre col peso delle sue stratificazioni. I numeri parlano di 10 miliardi di tonnellate di acqua dolce che si sono riversati nell’oceano Atlantico nella sola giornata di mercoledì, di 192 miliardi di litri dall’inizio dell’estate, di 240 miliardi di tonnellate dall’inizio dell’anno, di un record di scioglimento, quello del 2012, che rischia di essere battuto. Colpa dell’anticiclone africano che ha fatto segnare caldo record pure a Parigi, dicono, come se fosse un evento frutto del caso, come se due scioglimenti record nel giro di sette anni fossero una cosa normale.

No, non è una cosa normale, così come non sono normali gli incendi di torba in Siberia. E la cosa pazzesca è che sembriamo non renderci conto dell’eccezionalità di tutto questo, né della sua pericolosità, né tantomeno delle forze ostili a trovare qualunque soluzione a un problema che potrebbe avere effetti devastanti sulla Terra così come la conosciamo. Per inerzia, ma anche per interesse.

Partiamo dalla pericolosità: quest’estate, la quota dello strato di ghiaccio soggetto a fenomeni di scioglimento è andata via via aumentando, fino a un picco del 56,5% della sua estensione totale, che ha portato allo scioglimento precoce anche di quello che gli studiosi definiscono “ghiaccio eterno”, quello che non è figlio dalle nevicate dell’inverno appena trascorso. Tutta quell’acqua riversata nell’Oceano Atlantico, se lo scioglimento continuerà a questi ritmi, è in grado di far salire - da sola - la superficie dei mari dai 5 ai 33 centimetri entro il 2100. Una cifra che sommata allo scioglimento della calotta polare artica e dei permafrost di Siberia, Canada e Alaska, rischia davvero di innalzare il livello degli oceani oltre la soglia di guardia. Piccolo dettaglio: nel 2100, se siete nati nel nuovo millennio, è probabile sarete ancora vivi. O almeno lo saranno i vostri figli. Non parliamo di ere geologiche, ma di una generazione.