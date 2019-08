Teenager e stupri simulati: ecco il lato oscuro del porno amatoriale

L’atmosfera è deprimente. Queste ragazze, appena maggiorenni, raccontano del loro sogno di conquistarsi una vita eccitante lontano dalla propria piccola e mediocre città di provincia. Non fanno che dire che la loro carriera nel porno le rende libere, che hanno bevuto champagne e sono andate in giro in Lamborghini, intanto però dormono accampate nell’appartamento lercio dello squallido Riley, spendendo tutti i soldi che guadagnano in viaggi, vestiti per il set e (sic) trattamenti medici. Vengono chiamate grasse e hanno un’aspettativa di carriera nel settore di quattro mesi al massimo. Dopo di che sono merce avariata. Naturalmente, ognuna pensa di sfondare, di essere l’eccezione, ma l’inganno glamour in cui sono cadute è fin troppo evidente. La dinamica non è tanto diversa da quella adottata da altre forme di reclutamento, dall’esercito USA nei licei all’ISIS nelle carceri. Perché il porno pro-am ha regole diverse dal porno tradizionale e ha bisogno continuo di volti nuovi e freschi. Non bellezze eccezionali, solo ragazze giovani, carine e nuove. L’aspetto della gioventù è molto importante e viene continuamente sottolineato (su Google “teen” è il termine di ricerca numero uno abbinato al porno). “Ogni scena è uguale”, spiega una delle ragazze: “È sempre la tua prima volta, e sempre del tipo ‘Oh! Sono stupida e ho bisogno di 500 dollari, quindi mi farò questo tizio con cui non avrei mai fatto sesso nella vita reale, dirò cose che non direi mai e farò cose che non farei mai... è tutto concentrato sulla soddisfazione del tipo, la ragazza è lì solo per procurarla”.

«È triste vedere tante ragazze della porta accanto intraprendere questa carriera perché è quello che cercano i principali consumatori: come a dire: 'non ho il coraggio di provarci con la vicina di casa che incontro tutti i giorni e allora mi guardo qualcuno che la brutalizza – perché sì, sono frustrato», commenta uno spettatore, dopo aver guardato il documentario: «Ragazzine che, dopo un paio di video tutto sommato normali, per rimanere nel settore devono passare a nicchie sempre più violente – e dolorose». Stella – forse quella che potremmo definire “la protagonista” di questo film corale – non era mai salita su un aereo prima di rispondere all’annuncio di Riley. Nel suo CV ha esperienze di hostess e cameriera. All’inizio sembra andare bene, ma dopo tre mesi – come da previsioni – gli ingaggi scarseggiano. Un regista le offre 1.000 dollari per inserirsi a metà un enorme dildo. E gliene spedisce due, per fare pratica: uno nero e uno bianco.

Durante i suoi quattro mesi nel settore, Stella May guadagna quasi 25.000 dollari. Quando si ritira, in banca ne ha appena 2000. “I dati mi hanno impressionato”, commenta ancora lo spettatore: “il numero di donne appena maggiorenni che provano la carriera nel porno, il fatto che nel settore non resistano più di tre mesi… E che pur guadagnando bene, spendano quasi tutto per viaggiare, per medicarsi, per i vestiti da mettere sul set. In pratica sono auto-imprenditrici e non troppo di successo”. Le cifre guadagnate da Stella possono sembrare soddisfacenti, e di sicuro, se fosse stata in grado di lavorare per un anno intero a quel ritmo, ne avrebbe ricavato uno stipendio di tutto rispetto. Chi lavora in questo settore, però, (un discorso simile va fatto anche per gli uomini) ha una data di scadenza incorporata. E per restare a galla deve prestarsi a performance sempre più degradanti. Ed eccoci al nodo cruciale del documentario: la pornografia dello stupro. Per carità, una componente violenta nel sesso può esserci, anche tra persone che si amano, ma è consenziente, consapevole, e di solito si raggiunge dopo essersi conosciuti, dopo aver capito di potersi fidare reciprocamente. Una pratica che sembra andare per la maggiore che è quella della fellatio forzata fino a far vomitare la donna e obbligarla a leccare il proprio vomito. La ragazza del documentario che ha dovuto farlo provava un visibile malessere a parlarne, nonostante cercasse di mascherarlo, rimarcando di essere un’attrice. Per la cronaca, la categoria Abused, cui fanno riferimento queste pratiche, ha un audience superiore a quella di Nba.com.