Il suicidio della democrazia, in diretta dal Salvini Beach Party

Nei giornali di una volta, c’era la consuetudine di intervistare un politico o persino un presidente “sotto l’ombrellone”, quasi un appuntamento fisso per riflettere e discutere in libertà sui problemi e temi del momento. Non mancavano conferenze stampa improvvisate, anche nei luoghi di villeggiatura, se fosse stato urgente e necessario. Leggendarie le “picconate” di Cossiga dalla sua Sardegna o le pungenti esternazioni di Pertini, circondato da cronisti sulle Dolomiti. Ma non si era mai vista, nemmeno nella privata fiera berlusconiana con bandane, cantanti e veline di contorno, una pubblica espressione di cattivo gusto come la serata al Papeete beach. Eppure il cattivo gusto va in scena fra sguardi adoranti di villeggianti e corse al selfie con Salvini (ahimè c’è cascato persino il grande Arrigo Sacchi, mentre Nereo Rocco avrebbe liquidato la cosa con un elegante va in mona).

Che tutto questo faccia maturare un probabile 40 per cento di consenso elettorale la dice lunga sullo stato di salute del Paese, sul livello di disinformazione e condizionamento, sulla mostruosa macchina propagandistica di Salvini, oggettivamente abilissimo nel rintuzzare le critiche, irridere avversari, galvanizzare le truppe. Lascia invece sgomenti e perplessi l’impasse dell’opposizione, prigioniera di liti interne e veti incrociati, ridotta a una sorta di Aventino rissoso. Indigna la sudditanza degli alleati di governo, uomini e donne arrivate in massa al potere sull’onda di una domanda di cambiamento anche genuina, oggi aggrappati alla poltrona come cozze agli scogli. Fa venire i brividi il diradarsi di voci critiche. E tutto questo è ancora niente rispetto al disperante e persino inconscio meccanismo di amplificazione di tutto ciò che Salvini fa e dice, senza che nessuno chieda conto del suo operato e ottenga un bilancio onesto del suo lavoro. Si possono analizzare all’infinito motivi e cause per cui una maggioranza di italiani sfiduciati e rancorosi, abbia bisogno del Capitano balneare. Ma è disperante che anche la parte di italiani che vorrebbe continuare a vivere in un Paese normale si stia sottomettendo a questa logica infernale. Qualcuno per conformistica indifferenza, qualcuno con l’inconsapevole complicità di ritwittare e commentare le gesta del Capitano quando sarebbe più igienico, per la salute pubblica, ignorarlo. I media fanno il resto. Così la Repubblica si suicida, quasi senza accorgersene.