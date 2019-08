Salvini, non ci freghi più: alziamoci e andiamocene da Viminale Beach

C’è un mondo oltre Matteo Salvini, come ce n’era uno oltre Matteo Renzi, e persino oltre Silvio Berlusconi, e tuttavia la politica italiana dall’epoca del primo predellino alla nuovissima stagione del Papetee sembra ferma al giudizio sulle leadership, alla critica delle leadership, all’ossessione per le leadership, al punto da immaginare una sindrome di Stoccolma vera e propria. Ci sentiamo prigionieri ma ci siamo affezionati ai nostri carcerieri fino al punto di non riuscire a parlar d’altro. La notiziabilità delle imprese delle ultime leadership italiane è, mediamente, piuttosto bassa. Battute contro gli avversari, Ciaone, Zingaraccia, Chi non salta comunista è. Inopinate location dove mostrarsi in accappatoio bianco, tuta da sci, costume: mica Martha’s Vineyard o Camp David, al massimo il villone col vulcano finto o il dj-set sulla costiera adriatica. Hastag da liceali, con sciupio di maiuscole e punti esclamativi: Bastaaaa, ALavorare, Ruspa, Gufi, MaDoveVivete? SenzaPaura!. Il colonnino delle brevi sembrerebbe già troppo, e invece no: sono notizie, anzi notizione, spesso aprono le edizioni online anche dei quotidiani più titolati. Così come le copertine dei femminili e dei settimanali gossip sono intasate dalle immagini delle nuove famiglie reali e le occasionali accompagnatrici dei nostri o le loro mogli di modesta biografia sono tutte Lady Diana, Meghan,Camilla, Caroline di Monaco.

«Bisognerebbe staccare la spina», dicono i più ingenui, senza essere consapevoli che manco all’epoca delle Br, per pressanti motivi di sicurezza nazionale, ci si riuscì fino in fondo (e ringraziamo il cielo che i social ancora non ci fossero, se no i comunicati contro il Sim avrebbero viaggiato più dei post sul Trono di Spade). Figuriamoci ora che il gioco della leadership è diventato passatempo nazionale, un Processo del Lunedì non-stop dove al posto del moviolone sul gol di Turone o equivalenti c’è il rallenty del ministro che balla con la lingua di fuori o il fermo immagine della borsa della ministra, e il retroscena sui convocati o gli sconvocati si fa parlando di flat tax e salario minimo.