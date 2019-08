Gli Stati Uniti di oggi sono i peggiori di sempre (ma l’Europa ha smesso di ribellarsi)

Domanda: c’è una versione degli Usa che a un europeo dabbene, un europeo con tutti i sentimenti, possa far più schifo di quella attuale? E perché non c’è nessuno che si agiti almeno un po', manifesti davanti all’ambasciata, organizzi una raccolta firme? Dopo tutto l’abbiamo fatto, in tempi e condizioni assai diversi. Negli anni Ottanta durante la crisi degli euromissili, perché non volevamo i Pershing e i Cruise sul nostro continente. E di là c’era l’Unione Sovietica, mica bruscolini. E poi di nuovo all’inizio degli anni Novanta, quando George W. Bush voleva invadere l’Iraq e ci rifilava le balle sulle armi di distruzione di massa. E di là c’era Saddam Hussein, roba da far sembrare Brezhnev un vero signore.

Non si ottenne nulla, arrivarono i Pershing, i Cruise e pure l’invasione dell’Iraq. Però si vide che gli europei almeno esistevano, pensavano, si scaldavano. E adesso? Il nulla, il vuoto. O forse vogliamo raccontarci che gli Usa di Jimmy Carter, Ronald Reagan e George Bush erano peggio di quelli attuali? Diamo un’occhiata. Quatto sparatorie nel mucchio in una settimana: a Gilroy in California, 3 morti; a Southaven in Mississippi, 2 morti; a El Paso in Texas, 20 morti; e a Dayton in Ohio, 9 morti. Quella di Dayton è la ventiduesima sparatoria del 2019, già cento persone sono morte così. Donald Trump? Sì, ma anche no. È da un po' che le cose peggiorano. Tra il 1982 e il 2011 negli Usa c’era un mass shooting in media ogni 200 giorni. Dal 2011 ce n’è uno ogni 64 giorni.

Gli Usa di oggi sono il Paese in cui il 71% dei neri sostiene che le relazioni con i bianchi sono “negative” e l’86% che le discriminazioni a sfondo razziale aumentano quanto più tu, nero, sei istruito o in possesso di titoli di studio. Il Paese in cui metà degli ispanici denuncia di aver subito con regolarità questo o quell’atto discriminatorio e in cui, secondo un sondaggio generale, l’82% dei musulmani e persino il 64% degli ebrei sono danneggiati, nella vita sociale, dalla loro pratica religiosa. Il Paese che ha il 5% della popolazione mondiale ma il 25% di tutti i detenuti e dove, a parità di reato, i membri delle minoranze etniche si beccano almeno cinque mesi di galera in più. E anche qui, Trump c’entra e non c’entra perché la tendenza, secondo lo studio dell’indiano Imran Rasul, è cominciata nel 2001, dopo le Torri Gemelle.