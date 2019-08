Un disastro chiamato Di Maio: e ormai se ne sono accorti persino i Cinque Stelle

Certo a Di Maio non manca l’abilità dialettica per rovesciare l’accusa che gli viene mossa, quella di voler durare a tutti i costi, e su Facebook scrive: “Chi tifa per la caduta del governo è perché ha paura di non essere rieletto. Ha paura di trovarsi un lavoro come tutte le persone normali. Noi questa paura non ce l’abbiamo. A noi della poltrona non ce ne frega nulla. Il Movimento 5 stelle lavora per fare cose giuste, non per il consenso”. Un messaggio che, a parte le facili ironie cui potrebbe esporsi, sembra più rivolto all’interno dell’area pentastellata che al mondo di fuori.

E del resto anche questa trovata del taglio dei parlamentari è un’astuzia dell’abile Luigino per blindare la legislatura. Se dovesse infatti essere votata la tentazione di andare al voto diventerebbe molto meno bruciante e ossessiva anche tra i ranghi della compagine leghista.

Insomma, pur sconfitto pesantemente alle europee, dimezzato come leader, sfiduciato da una parte influente del suo partito, messo all’angolo dall’alleato leghista, sconfitto sulla Tav per mano del “suo” premier Conte, Di Maio non solo non ha alcuna intenzione di togliere il disturbo – figurarsi – ma sembra deciso a una resistenza a oltranza. Deciso a puntare tutto sulla vera carta che ha in mano: la maggioranza che ha in Parlamento e che oggi risulta decisiva per la sopravvivenza della legislatura. Un obiettivo a cui dentro le Camere, leghisti a parte, guardano politicamente tutti e non solo i poltronisti. Perché se la legislatura durerà – in forme anche diverse da quella dell’attuale esecutivo – sarà questo Parlamento a eleggere il presidente della Repubblica. Altrimenti sarebbe un nuovo Parlamento monocolore leghista: una prospettiva questa che dà molto da pensare anche a chi, ogni giorno, chiede il voto anticipato per farla finita col governo della rissa continua in permanente stato d’eccezione.