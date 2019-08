L’Europa è sporca, brutta e cattiva? Svegliatevi, è l’Italia il vostro incubo peggiore

Più di un italiano su due non si fida dell’Europa. E secondo l’ultimo sondaggio di Eurobarometro è così per un motivo semplice: la sente lontana. Il 55% degli italiani dice di non aver visto i benefici dell’Erasmus, dell'abolizione del roaming, dei controlli alle frontiere, o i maggiori diritti per i passeggeri. Eppure si fidano molto di chi guida l’Italia. Anche se a guardare bene i dati che condizionano ogni giorno la nostra vita: dai trasporti al lavoro, dalla natalità ai processi, più che euro scettici dovremmo essere italo scettici. Tra un giro in moto d’acqua e una riunione ministeriale in camicia e ciabatte, gli italiani ormai sanno a menadito la routine vacanziera del ministro dell’Interno. Per questo suggeriamo qualche dato sull’Italia in Europa da mandare alla vocalist del Papeete beach, a patto che gridi le frasi sulle note dell’Inno di Mameli. Pronti? Siamo ultimi per natalità, ultimi per crescita del Pil, ultimi per investimenti in cultura, secondi per tasso di disoccupazione giovanile, primi per il numero di neo mamme più anziane, penultimi per numero di laureati e ultimi per vita lavorativa. Tradotto: gli italiani sono quelli che in Europa lavorano di meno. Non per pigrizia ma per opportunità, perché entrano molto tardi nel mercato del lavoro. Ce la prendiamo con Bruxelles, ma i nostri problemi hanno la forma di uno stivale. E nemmeno il governo del cambiamento è riuscito a cambiare le cose.

A rischio di passare per servi di Bruxelles denunciamo la nostra fonte. Non è il gruppo Bilderberg, né la Open Society di George Soros, ma l’Eurostat. Basta guardare le classifiche pubblicate dalla banca dati europea per vedere quanto siamo indietro rispetto agli altri Stati Ue. E non parliamo di quelli più virtuosi, ma della semplice media europea che raggiungiamo poche volte. Per esempio il 43,7% degli italiani non può permettersi una settimana di vacanza all’anno. La media europea è molto più bassa: 28,3%. Vuol dire che estoni, lettoni, portoghesi, slovacchi, sloveni hanno più soldi di noi per andare al mare. E tutti questi Stati hanno l’euro. Oppure parliamo di uno dei cavalli di battaglia del leader della Lega Matteo Salvini: i rimpatri dei migranti irregolari. Già ad aprile avevamo denunciato un ritmo imbarazzante rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale: solo 19 rimpatri al giorno, contro i 20 fatti dal suo predecessore Marco Minniti nel 2017. Secondo l’Eurostat siamo meno efficienti della Grecia, ovvero un Paese che ha gli abitanti della Lombardia. L'Italia è al sesto posto per ordini di espulsione dietro alla Francia (105.560), Spagna (59.255), i nostri cugini greci (58.325), Germania (52.930) e Polonia (29.375).