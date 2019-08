Fca verso la riapertura dei negoziati, A2A e il botto nel secondo trimestre: 10 titoli da monitorare

Rai Way sotto i riflettori. Artemis Investment Management ha raddoppiato la sua partecipazione nella società, salendo al 20,048%. La nuova compagine azionaria di Rai Way attualmente vede RAI al 65,1%, Artemis al 20%, Blackrock al 4,9% e il flottante ridursi al 10% circa. Il significativo incremento della partecipazione da parte di Artemis sostiene la nostra visione speculativa sul titolo, legata alle prospettive di un consolidamento nel settore delle torri broadcast TV nell’arco dei prossimi 6-12 mesi. Notizia disponibile agli abbonati websim

Buzzi Unicem ha chiuso il primo semestre con 1,52 miliardi di euro di ricavi, +14% anno su anno grazie al “buon progresso dei volumi in Europa Orientale e Centrale”. Nel secondo trimestre le vendite sono state pari a 863 milioni di euro, 25 milioni di euro in più delle aspettative del consensus. Alziamo la stime di Ebitda per incorporare il miglioramento del target fornito dall’azienda, ne consegue anche un aumento dell’utile per azione. Portiamo il target price a 21 euro e la raccomandazione a INTERESSANTE. Notizia disponibile agli abbonati websim

