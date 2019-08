Il paradosso di Forza Italia: così il “partito del Capo” per eccellenza si ritrova senza eredi

Paolo Mieli nell’editoriale di lunedì sul Corriere della Sera ha sollevato un tema-chiave relativo a Silvio Berlusconi e al suo partito: dopo venticinque anni in prima fila nel panorama politico italiano, il Cavaliere è ormai prossimo alla fine della sua esperienza, e non ha “costruito” un erede, una leadership che possa proseguire questa storia “azzurra”.

Quanto sottolinea Mieli è un dato di fatto, innegabile: verosimilmente Forza Italia si esaurirà insieme a Berlusconi. Ma la notizia, francamente, non è sorprendente: è un destino comune a buona parte dei “partiti personali”, a impronta leaderistica, costruiti su misura per il “capo”. E nella storia politica europea, una delle rare eccezioni a questa regola è stato il Front National francese, in cui la leadership è stata tramandata in modo puramente ereditario, da Le Pen a Le Pen, da padre a figlia: un’eredità puramente tradizionale, per seguire le categorie weberiane. In alcuni periodi in passato è sembrato che anche Forza Italia potesse prendere la stessa direzione, promuovendo una delle figlie del Cavaliere, ma il tempo ha oscurato questa ipotesi. Così come, uno dopo l’altro, tutti i delfini dell’ex premier sono stati messi all’angolo, da Alfano fino a Toti e Carfagna.

Quindi, un partito che per vent’anni ha segnato (e in alcuni periodi dominato) la storia d’Italia vive oggi i suoi giorni più difficili: con un leader in grande crisi (dettata in primis da ragioni anagrafiche) e nessun erede a prenderne il testimone.