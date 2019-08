La matematica non mente: ecco perché è giusto ridurre i parlamentari (anche se non ci governeranno meglio)

Sta lentamente percorrendo il suo cammino parlamentare una proposta di modifica della Costituzione per ridurre il numero dei parlamentari. La proposta, sostenuta dal governo, prevede la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e la riduzione del numero dei senatori da 315 (ignorando i senatori a vita) a 200. Le proposte di diminuzione del numero dei parlamentari tendono a godere di consenso popolare in Italia, ma a dir la verità non ci sono basi solide per stabilire qual è il “giusto“ numero dei parlamentari. Di solito ciò che fa premio è l’urlo scomposto sulla riduzione dei costi della politica, anche se alla fine i risparmi che si possono ottenere riducendo il numero dei parlamentari tendono a essere trascurabili. Il vero problema è se la dimensione numerica degli organi parlamentari ha un effetto sul loro buon funzionamento. Ma questa è una domanda a cui è difficile trovare una risposta e un articolo di quotidiano non è comunque il posto giusto per affrontarla.

Vogliamo qui fare una cosa molto più limitata, ossia discutere l’evidenza empirica esistente sulla relazione tra popolazione di un Paese e numero di seggi parlamentari. Lo scienziato politico (e fisico di formazione) Rein Taagepera propose, in un articolo pubblicato nel 1972, una legge empirica spesso descritta come “legge della radice cubica”. In esso si mostrava che il numero dei rappresentanti parlamentari tende a essere ben approssimato dalla radice cubica della popolazione. La figura che riportiamo qua sotto fornisce una versione aggiornata al 2016 dei dati.