Si stanno sciogliendo i ghiacciai italiani: il riscaldamento globale spiegato ai sovranisti

A noi spiace, cari lettori, mandarvi a noia questa colonna con la nostra monotonia. Però le notizie sul clima che cambia si susseguono di giorno in giorno. E visto che abbiamo passato un inverno e una primavera a discutere delle treccine di Greta, del suo sguardo, di che c’era dietro, non c’è niente di male se per quel qualche giorno parliamo di ghiacciai che si sciolgono davvero, no? I nostri, non solo quelli della Groenlandia. È notizia di ieri, infatti, che negli ultimi cento anni, i ghiacciai italiani si sono dimezzati. E che, di questo 50%, il 70% è sparito negli ultimi trent’anni.

Avete capito, sovranisti? I ghiacciai di casa nostra, rigorosamente made in Italy, sono quasi del tutto spariti. E se si va avanti così, nel giro di vent’anni, non ce ne sarà più uno sotto i 3.500 metri di quota. Troppo caldo. Rimarrebbero giusto i ghiacciai delle Alpi Occidentali, monte Bianco, monte Rosa, Cervino e poco altro, quelli più in Alto. Il resto diventerebbe una specie di Appennino dalla temperatura mite. E no, non è colpa né dell’Europa, né dei cinesi, né della globalizzazione, né della curvatura dell’asse terrestre o delle tempeste solare. Niente alibi, questo giro. È colpa nostra, intesi come specie umana. Origine antropica, dicono gli scienziati. E il consenso è tale, che nemmeno il più incallito dei complottisti potrebbe dire il contrario.