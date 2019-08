Primarie democratiche: il favorito ora è Bernie Sanders (ma occhio a Elizabeth Warren)

In Usa gran parte del dibattito politico riguarda le presidenziali del prossimo anno ed è quindi opportuno capire come si stanno muovendo i democratici. Il prossimo mese, per la precisione il 12 settembre a Houston in Texas, ci sarà il terzo dibattito tra i loro candidati in corsa per la Casa Bianca. Per partecipare si dovranno rispettare alcuni requisiti entro il 28 agosto, ovvero raggiungere il 2% in quattro sondaggi approvati dal Democratic National Committee e avere 130mila donatori, tra cui 400 in venti diversi Stati. Come riporta Axios, fino a questo momento, coloro che hanno già raggiunto il 2% in quattro sondaggi approvati e che dispongono di 130 mila donatori unici sono: Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Beto O’Rourke, Cory Booker ed Amy Klobuchar, mentre i candidati con 130mila donatori unici sono Julian Castro ed Andrew Yang.

A proposito di donazioni, FiveThirtyEight ha pubblicato dei numeri molto indicativi. ActBlue, lo strumento di pagamento utilizzato da tutti i principali candidati democratici, ha comunicato alla Federal Election Commission i dati relativi alla raccolta di sei mesi. È emerso che circa 2,4 milioni di persone hanno donato una cifra corrispondente a 209 milioni di dollari nelle campagne dei principali candidati democratici durante i primi sei mesi dell’anno. Dei donatori di 196 milioni di dollari si hanno informazioni abbastanza dettagliate ed è proprio analizzando questi dati che si è scoperto che quasi un donatore su tre ha sostenuto Bernie Sanders, che un dollaro ogni tre proviene dalla California o da New York e che circa un donatore su cinque ha sostenuto due o più candidati. Grazie a uno studio del Center for Public Integrity e di FiveThirtyEight si è scoperto che Elizabeth Warren ha più di 60mila donatori in comune con Bernie Sanders e altri 60mila in comune con Kamala Harris. Gli stessi Bernie Sanders e Kamala Harris condividono circa 19500 donatori ma Pete Buttigieg ne ha quasi 54 mila in comune con Elizabeth Warren, circa 45mila con Kamala Harris, più o meno 25mila con Beto O’Rourke e quasi 21mila in comune con Joe Biden.