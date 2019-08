Lo Yuan al minimo storico? Trump ha voluto la guerra commerciale, e ora pedala

La guerra dei dazi è già guerra tecnologica e adesso diventa guerra delle valute. Il renminbi, la moneta del popolo, è sceso ieri al suo livello più basso dal 2008, ha sfondato il pavimento di sette dollari a metà pomeriggio in Asia e ha chiuso a 7,0324 sul dollaro. Furioso, Donald Trump ha accusato Pechino di manipolare la valuta. La Bank of China sostiene che è tutta colpa della minaccia di aumentare i dazi di un altro 10% su un consistente numero di merci. In ogni caso l’Impero di Mezzo si difende, come per un riflesso pavloviano, compensando almeno in parte lo squilibrio commerciale. Su Wall Street la notizia ha avuto un rimbalzo pesante con il Dow Jones che ha perso subito 500 punti. In Europa il Ftse 100 ha ceduto il 2,5%, il Cac 40 il 2%. La borsa di Milano, nella sua piccolezza, ha ceduto l’1,3%, ma in Italia il circo politico-mediatico, impegnato sul quorum, sul decreto bis, sulle moto d’acqua, sulle troniste tricolore dei bagni Papeete, non se ne è curato. L’Istat, del resto, dopo aver rivisto i criteri dei propri sondaggi ha visto un “lieve miglioramento” anche se pur sempre a zero virgola qualcosa.

La Cina che all’inizio della grande crisi aveva un attivo della bilancia dei pagamenti superiore al 6% del prodotto lordo, ora è già scesa allo 0,2%, ma all’amministrazione americana non basta, vuole che vada in rosso. Ciononostante, la bilancia Usa non migliora e resta ancorata a un deficit del 2,5%. Le cifre non contano, prevale la propaganda. Politique d’abord, è il primato della politica, bellezza. E politico è lo scontro che molti già chiamano la nuova guerra fredda. Il vecchio ordine geopolitico in Asia è saltato, quell’equilibrio costruito da Kissinger e Nixon che dagli anni ’70 in poi è durato fino a Barack Obama, viene ribaltato da un presidente che ha scardinato quel che ha fatto il suo predecessore (si pensi all’Obamacare o agli accordi di Parigi sul clima), e vorrebbe ribaltare l’intero assetto liberal-democratico sia nella sua variante progressista (Carter-Clinton-Obama) sia in quella conservatrice (Nixon-Reagan-Bush padre e figlio).