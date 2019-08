Centinaio commissario all’Agricoltura? Occhio alla trappola per impallinare Salvini

Dopo aver preteso per settimane il commissario europeo alla Concorrenza, la Lega ha scoperto di volere quello all’Agricoltura. Il nome designato dal Governo potrebbe essere quello di Gian Marco Centinaio, ministro per le politiche agricole che ha ammesso la sua candidatura ieri alla buvette del Senato. La realpolitik come sempre picchia duro. E dopo la visita della neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Roma della scorsa settimana, il leader della Lega Matteo Salvini ha capito che sarà difficile per l’Italia ottenere un portafoglio economico. E allora il Carroccio cambia la narrazione: il commissario all’Agricoltura non è irrilevante ma un ruolo centrale perfetto per difendere gli interessi degli italiani. La Lega in Europa si comporta come un gatto, cade sempre in piedi davanti ai suoi elettori. Ma forse non basteranno nove vite a Centinaio per passare indenne l’audizione al Parlamento europeo. Lo ha ammesso lo stesso ministro dell’Agricoltura al Corriere della Sera: «Qualunque nome fa la Lega può essere impallinato». E la tentazione di applicare il cordone sanitario ai sovranisti dell’eurogruppo Identità e Democrazia anche alla Commissione europea è forte. Molto forte.

In ogni caso la strategia della Lega è chiara: se Von der Leyen accetterà la candidatura del superleghista Centinaio, Salvini si fregherà le mani perché quando si discuterà la legge di Bilancio in autunno potrà battagliare con gli altri commissari economici senza dover compromettere il proprio commissario. Se invece la neo presidente della Commissione europea imporrà un nome meno sovranista per evitare le forche caudine del Parlamento europeo, la Lega potrà fare il ruolo della vittima, incolpando Bruxelles di non dare voce al partito più votato dagli italiani. Non a caso Centinaio ha detto: «Se mi bocciano sarà guerra», ma la sensazione è che vedremo un incontro di wrestling. Tutto è stato già pianificato in base a quale decisione prenderà Von der Leyen. Un punto in più nei sondaggi, un punto in meno di credibilità in Europa. Anche questo è sovranismo.