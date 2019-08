Complimenti, Di Maio: ora i giovani lavoratori del Sud sono i più penalizzati (grazie al decreto dignità)

C’è un dato che negli ultimi mesi sembra dare ragione al governo giallo-verde in campo economico e che apparentemente smentisce alcune previsioni pessimiste. È quello dell’occupazione, in particolare quella non precaria. In seguito al decreto dignità che impone più restrizioni al lavoro temporaneo, infatti, vi è stato un aumento dei dipendenti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto a giugno il record di 15 milioni e 53mila, in crescita di 177 mila unità rispetto all'anno scorso. È dall’ultimo autunno-inverno che si è rovesciata la tendenza alla diminuzione o perlomeno allo stallo dei posti di lavoro permanenti, che nel 2019 hanno avuto un’accelerazione. Parliamo sempre di numeri piccoli in proporzione a quelli degli altri Paesi, e certamente vi è un aumento del part-time da considerare, ma vista la crescita zero del Pil, i dati possono anche stupire in positivo.

E tuttavia vi è un aspetto in questi progressi che forse i principali promotori del decreto dignità, Di Maio e il Movimento 5 Stelle, non avevano previsto. Ovvero un impatto molto diseguale a livello geografico, forse addirittura opposto a quello desiderato, visto che ad averne beneficiato è stato solo il Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno, serbatoio fenomenale di voti per i pentastellati, i posti a tempo indeterminato hanno al contrario accelerato il proprio calo.

Diciamolo, è da tanto, da ben prima della crisi del 2008/2009 che il Sud e le Isole non riescono a tenere il passo a livello occupazionale. Rispetto a 15 anni fa i lavoratori sono aumentati del 10,6% a livello nazionale, del 18,3% al Centro e rispettivamente del 14,1% e del 15,4% nel Nordovest e nel Nordest, mentre nel Mezzogiorno si è verificato un calo del 2,4%, che diventa del 9,3% se si guarda solo ai lavoratori a tempo indeterminato, che invece a livello nazionale nello stesso lasso di tempo sono cresciuti del 4%. Ed è proprio sull’occupazione permanente si trovano maggiori differenze tra il Sud e il resto d’Italia.