Il whistleblowing? È un gesto di resistenza contro un sistema che non funziona più

Segreti. Opacità. Una società che si basa sempre più sul controllo delle informazioni e la sorveglianza totale. Le contraddizioni e i rischi sono sotto gli occhi di tutti, ma sembriamo essere entrati davvero dentro quello che negli scorsi giorni abbiamo definito un “cortocircuito”. Attorno all’uso politico dei segreti e alla gestione della sorveglianza di stato si gioca una battaglia fatta di disobbedienza civile che negli ultimi anni abbiamo imparato a riconoscere attraverso persone come Edward Snowden, Chelsea Manning e Julian Assange. Whistleblower. Persone che hanno deciso di “vuotare il sacco” e dire le cose come stanno rinunciando a tutto e diventando nemici pubblici numero 1. È attorno a queste storie che ruota Leaks (LUISS University Press), il lavoro con cui Philip Di Salvo (giornalista per Wired e ricercatore presso l’Università della Svizzera italiana) cerca di tracciare un bilancio di questi ultimi anni. Ne abbiamo parlato con lui.

Leaks ricostruisce molto bene il dibattito attorno al whistleblowing. E offre la possibilità di approfondire un tema cruciale di questo temo che, però, non sembra quasi mai accendere più di tanto l’opinione pubblica. Secondo te come mai?

Per lo specifico italiano ci sono motivazioni diverse. La principale è che manca in Italia un termine che renda bene il concetto del whistleblowing. Non abbiamo nemmeno una parola nella nostra lingua. Questo rende difficile far passare il concetto nel dibattito pubblico e nella cultura, che di certo non brilla per sostegno alle pratiche di trasparenza. Dal 2017 abbiamo una legge sul whistleblowing, che ha introdotto tutele e garanzie per chi decide di denunciare. È un buon punto di partenza. Quanto ai casi che tratto nel libro, invece, pesa la complessità dei temi coinvolti e la poca attenzione dei media. Tutte queste vicende hanno toccato anche l'Italia in qualche modo, in particolare il caso Snowden, eppure non ricordo un talk show sul tema o un intervento sostanziale da parte del Parlamento. Serve ancora un ribaltamento di paradigma: i temi digitali sono politici nel senso più vasto del termine non solo “tecnici”.

Infatti credo anche io che la faccenda sia veramente politica. Snowden più di tutti ha scoperchiato il vaso di Pandora su questa epoca di paranoia dove sembra che la sorveglianza e la sicurezza siano le uniche parole d’ordine che la politica istituzionale sembra riconoscere. Nei tuoi studi come hai letto questa escalation? E perché è stato fondamentale l’atto “etico” e “morale” dei whistleblower?

Snowden ha portato elementi di prova senza precedenti che potessero attestare la pervasività della sorveglianza di massa sulla rete e dei programmi a disposizione dei governi, anche democratici, per controllare il traffico Internet e non solo. Non è stato il primo whistleblower a parlare dall'interno degli ambienti dell'intelligence statunitense — ricordiamo anche William Binney e Thomas Drake nei primi anni 2000 — ma è stato il primo a portare all'attenzione pubblica una mole tale di materiale. Di nuovo, la sorveglianza non riguarda solo internet, è una forma di governo e un elemento strutturante della società contemporanea. David Lyon direbbe che è una “cultura”, anche. Ecco, Snowden ha gettato luce su un elemento strutturante della società contemporanea e sui rischi che questo pone alla democrazia. Non a caso la ricercatrice Lina Dencik, citando proprio Mark Fisher, parla di “realismo della sorveglianza” per indicare l'atmosfera pervasiva che avvolge le azioni dei governi, delle aziende e della stessa rete.