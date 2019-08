Combinare fondo pensione e polizza vita: una protezione “all inclusive” per tutta la famiglia

Prevedere il futuro è impossibile, farsi trovare pronti di fronte agli imprevisti no: che la vita sia imprevedibile è cosa certa, tuttavia esistono delle azioni che tutti possiamo fare e che ci consentono di affrontare con maggiore leggerezza il domani. In particolare, due sono le sfere che più di tutte possono creare preoccupazioni: da un lato la sorte delle persone care in caso di una nostra prematura scomparsa e, dall’altro, il mantenimento di uno stile di vita adeguato nel lungo periodo.

Per rispondere a questi due bisogni e vivere sereni sia l’oggi che il domani è possibile combinare due strumenti, tra di loro molto diversi ma complementari:

la polizza vita TCM, grazie alla quale poter garantire ai propri cari un capitale in caso della nostra prematura scomparsa

il fondo pensione, grazie al quale poter contare su una rendita vitalizia che si aggiunge alla pensione pubblica

Oltretutto, la combinazione mirata di questi due prodotti consente di ottenere non solo una protezione completa, ma anche estremamente efficiente dal punto di vista fiscale.

