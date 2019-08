Un anno di coltellate: così il governo giallo-verde ha ammazzato lo stato di diritto

Due giorni fa è stato il turno dell’approvazione del decreto Sicurezza bis, con la criminalizzazione dell’operato delle ong, il divieto di sbarco degli immigrati irregolari, in barba alle convenzioni internazionali che impongono il salvataggio di chi è in pericolo, e la rimozione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Prima, la discussione sulla riforma della giustizia, che sull’aspetto della prescrizione sospesa dopo il giudizio di condanna in primo grado ha di nuovo scatenato la lite tra gli esponenti della maggioranza. Non più di qualche settimana fa, poi, il caso di Savoini e dei finanziamenti russi alla Lega, su cui ancora resta molto da chiarire. Il 1 giugno del 2018, quattordici e rotti mesi fa, si insediava il governo Conte. Ma per molti versi potrebbe sembrare molto di più, considerando quante polemiche, scontri, rimpasti e decreti di dubbia utilità ha operato il governo giallo-verde in questi mesi. Ma se tenere il filo di tutto è difficile, e la memoria degli italiani notoriamente corta, c’è chi per tutto l’anno ha raccolto i materiali necessari a stilare il bilancio a tinte fosche di questo primo anno di governo: con il dossier “Stato di diritto” sono i Radicali a lanciare l’allarme: «Ci sono a nostro avviso le premesse per una messa in discussione, appunto, dello stato di diritto in Italia», dice a Linkiesta Silvja Manzi, segretaria dei Radicali e tesoriera di +Europa.

Dal ddl Pillon alla legge sulla legittima difesa, dall’abuso dei simboli delle forze dell’ordine allo scavalcamento delle istituzioni, il volto della politica italiana (e del Paese con lei) sta cambiando, al punto da essere diventato praticamente irriconoscibile. E così per i Radicali fondamentale è stato raccogliere gli elementi che mettono a repentaglio la democrazia e la convivenza civile, in un documento che comunque rimane aperto e «concepito come work in progress, perché quotidianamente ci sono elementi nuovi che destano preoccupazione. Le ultime settimane sono state particolarmente dense di eventi in questo senso», precisa Manzi.

Malgrado la situazione attuale sia inedita, non è che non ce lo si aspettasse: «dalla nascita del governo era chiaro che non si tratta di un governo improvvisato, ma ci sono linee direttrici molto precise che emergono con queste riforme, in particolare con quella della giustizia», dice Manzi. «Sia la riforma dei processi sia i due decreti sicurezza sono preoccupanti, perché scardinano il nostro ordinamento che, seppur imperfetto, garantiva una convivenza civile, ora invece messa in discussione».