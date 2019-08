I cannibali del futuro, ecco chi sono i veri nemici dell’Italia

Non contenti, i cannibali di futuro hanno pensato di mandare in soffitta il ciarpame culturale in cui sono cresciute le precedenti generazioni, quelle che a scuola studiavano l’educazione civica, cantavano l’Inno di Mameli, crescevano studiando la Rivoluzione Americana e la Rivoluzione Francese, ossia i movimenti da cui è nata quella stupidissima idea che gli uomini e le donne abbiano uguali diritti, sia come uomini e donne, sia come cittadini ai quali non possono essere negate la dignità e la solidarietà in caso di bisogno. Oppure quell’altro inutile e fastioso principio della libertà di stampa, di cui si nutrono personaggi stravaganti e diversi, come gli Hobbit di Tolkien, per scrivere in fondo stupidaggini come questa favola estiva, sollevare dubbi, criticare leggi, strizzare l’occhio complice a pericolose organizzazioni sovversive che resuscitano i morti in mare per farli vivere in mezzo a noi.

Gli imitatori più giovani dei cannibali di futuro hanno di conseguenza pensato che fosse una nobile attività insultare il compagno di banco con la pelle scura, mettersi in gruppo per pestare e uccidere un pensionato o un handicappato, picchiare un cameriere africano, tirare pietre su quelli di sotto che raccolgono ortaggi non si sa bene perchè, e nemmeno se poi li lavano, insultare maestri e professori, alcuni dei quali - forse per quieto vivere o per sudditanza - hanno imparato a memoria il verbo dei cannibali e distribuiscono agli allievi teorie scientifiche e tesi storiche alternative, riguardo ad esempio il colore della pelle, la perniciosa scoperta dei vaccini, la rivoluzionaria ipotesi che la terra sia rotonda. È piatta! È piatta signori! Ed è troppo piccola perchè ci stiano sopra tutti, sopratutto i negri che, si sa, fanno anche più figli. E talmente piccola che secondo alcuni membri responsabili della tribù non ci sia più bisogno di strade, ponti, ferrovie di collegamento con tribù straniere.