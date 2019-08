Salvini è il re dei trecartari, ma chi ci casca è peggio di lui

È il re dei trecartari, Salvini, perché non risponde di nulla. Un suo compagno di partito tratta finanziamenti illeciti con dei sedicenti uomini d’affari russi e lui prima finge di non conoscerlo, poi dice che non sapeva fosse lì con lui, poi che non era sullo stesso aereo, roba che Bill Clinton e i suoi rapporti sessuali impropri sono acqua fresca. Suo figlio sale su una moto d’acqua della polizia e due agenti minacciano pesantemente un giornalista di Repubblica che stava filmando la scena, e lui dice che non si usano i bambini nella battaglia politica, salvo poi strumentalizzare l’indagine in corso a Bibbiano per la campagna elettorale delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

È il re dei trecartari, Salvini, perché è bravissimo a scaricare il barile, a spogliarsi di ogni responsabilità, a non rispettare i patti da lui stesso presi. Invoca più sicurezza perché la gente è stufa, ma il ministro della sicurezza è lui. Chiede a gran voce solidarietà europea sui migranti, ma quello che non si presenta alle riunioni europei dei ministri degli interni è lui. Incontra le parti sociali e gli attori dell’economia, promettendo loro più crescita, dimenticandosi che da quando è in carica il governo Conte l’economia è crollata, anche grazie a provvedimenti da lui votati, contenuti in un contratto da lui controfirmato. Dove, per la cronaca, c’è scritto nero su bianco che il governo si impegna “a ridiscuterne integralmente il progetto” del Tav Torino-Lione. Alla faccia di quello che ha una parola sola.