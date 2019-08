(In)sicurezza bis: servirà impegno civico per ricostruire tutto

Il decreto sicurezza bis, appena approvato dal Parlamento con la “fiducia”, rappresenta uno dei punti più bassi della Storia della nostra Repubblica oltre a una via per dare più poteri al Ministro dell’Interno anche se non se ne vede il minimo bisogno né allarme. Ma quel che è più grave è che questo decreto rappresenta il saccheggio umano, culturale ed educativo del nostro futuro messo in atto da un manipolo politico che sui temi del lavoro e dell’economia mostra tutta la propria impreparazione, condita da troppa ideologia.

Serviranno anni di grande impegno civico e di sartoria sociale per ricostruire un contesto civile e valoriale degno di essere abitato. In un momento in cui le relazioni tra le persone si stanno sfilacciando, come certificato dal Censis, e prosegue senza sosta la guerra, costruita ad arte, dei penultimi contro gli ultimi, in cui a perdere siamo tutti, attaccare il valore della solidarietà significa dare un’impronta precisa di come si vuol intendere la nostra convivenza civile. Un’impronta che è quanto di più distante dalla cultura del sindacato, nato dalla voglia di unirsi per promuovere giustizia.

È deprimente, per chiunque abbia a cuore il futuro comune, prendere atto dello scostamento esistente tra le emergenze del Paese e le priorità di questo governo. Con il Pil in contrazione, la produzione industriale al palo, i numerosi tavoli di crisi aperti, i troppi posti di lavoro a rischio e gli investimenti ridotti al lumicino, non si capisce quale sia, ancora, l’agenda politica del governo. Da tempo Cisl, Cgil e Uil sottolineano l’urgenza di invertire la congiuntura economica e rilanciare il lavoro anche in vista della prossima manovra finanziaria che potrebbe, e ogni giorno che passa aumentano le certezze, presentare un conto salato anche a coloro che, oggi, applaudono al decreto sicurezza.

Prevedere, per decreto, sanzioni pecuniarie e penali per chi salva vite in mare è un chiaro invito alla resa a chi si adopera nel soccorrere le persone che si trovano in difficoltà in balia delle onde dopo aver lasciato la propria terra in cerca della legittima opportunità di vivere una vita dignitosa. Un invito collettivo a voltare lo sguardo di fronte alla disperazione e alla povertà, pensando che la miseria sia un problema di altri, senza accorgersi, invece, che l’indifferenza è un male in grado di annichilire una società intera e di frantumare il significato del lavoro, attorno al quale si aggregano le comunità.