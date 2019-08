Mai più Loano: l’Italia non può permettersi di diventare razzista

Sono casi degli ultimi cinque giorni (in realtà ce ne sono anche un paio di più), testimonianze di una microconflittualità da strada dove il colore della pelle è diventato all’improvviso il catalizzatore di una generica rabbia e voglia di litigare oltreché una notevole vigliaccheria: non si ha notizia, per dire, di insulti a stranieri nerboruti, le vittime in genere sono ragazzi e donne. La vicenda di Loano poi è davvero un caso limite: Umari Nuri, 25 anni, di origine ghanese, milite della Croce Rossa, è stato ripetutamente offeso mentre stava distribuendo gadget a una sagra dell’organizzazione. «Sporchi la divisa che indossi», gli ha detto più di un passante: i compagni hanno raccontato che non è la prima volta, gli succede assai spesso, ci è abituato. Il sindaco leghista del Comune Luigi Pignocca ha condannato il gesto e invitato i volontari in Comune. Meglio di niente, ma la sanzione pubblica a questo tipo di comportamento risulta troppo timida e forse le amministrazioni dovrebbero cominciare a pensare di usare sul problema razzismo un po’ più di energia e attenzione: non siamo mai stati un Paese razzista anche perché per decenni il razzismo è stato messo all’indice, condannato, esecrato, perché si è esercitata una tolleranza zero contro chi lo coltivava, ma questi episodi ci dicono che potremmo facilmente diventarlo.