La crisi è arrivata, ma nessuno vuole andare al voto. Nemmeno Salvini

Ma non è un’estate pazza solo per la maggioranza. Anche nel Pd, come ha fatto sommessamente notare ieri Carlo Calenda, non si scherza per niente. Si certo, Calenda tra i dem passa per un eccentrico – alla fine gli rimproverano d’essere troppo preparato – però è un po’ difficile contestare la verità elementare detta ieri dall’eurodeputato: e cioè che se fosse passata la mozione Cinque Stelle sulla Tav, con l’astensione delle opposizioni, la spaccatura sarebbe diventata una sfiducia politica a Conte. Insomma in Senato il Pd avrebbe dovuto scegliere di non partecipare al voto invece “le opposizioni vogliono tenersi il governo” nota Calenda. Dicendo in sostanza, come il bambino della favola, che il re è nudo.

La realtà è che la crisi di governo senza fine al Pd va bene: come un Kavafis senza un’Itaca i dem s’augurano che il viaggio della crisi sia lungo. Se lo augura Renzi perché non c’è ancora un soggetto politico da mettere in campo in caso di elezioni; se lo augura Zingaretti perché con il Movimento Cinquestelle di Di Maio il Pd non può allearsi.

E così la crisi conclamata ma non agita ha come risultato collaterale e paradossale quello di far litigare il Pd al suo interno e di rendere di fatto impossibile una maggioranza alternativa all’attuale.

Intanto si procede onda su onda, come in un pazzo surf, dove ognuno pensa e spera – si illude - che la tempesta permanente alla fine lo porti dove vorrebbe andare.

Che sia un modo per razionalizzare il naufragio?