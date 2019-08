Il lato oscuro del decreto “Salva Calabria”: ospedali in tilt e lavoratori a rischio

«Oggi è un giorno bellissimo per la sanità italiana. Riportiamo il diritto alla salute in Calabria». La ministra della Salute Giulia Grillo, Cinque Stelle, salutava così a giugno la conversione in legge in Senato del “decreto salva Calabria”, approvato dal consiglio dei ministri tenutosi a Reggio Calabria lo scorso 30 aprile 2019. Più di tre mesi dopo, in piena stagione turistica, ospedali e aziende sanitarie della regione sono al collasso. «Speravamo che il provvedimento potesse sbloccare la situazione», commenta Alessandra Baldari, segretaria generale della Fp Cgil Calabria. «E invece ha creato una paralisi che sta rendendo la situazione ancora più critica di prima».

Il decreto, oltre ad affidare al commissario Saverio Cotticelli nuovi poteri di controllo sui dirigenti del servizio sanitario, dal giorno della sua entrata in vigore ha “licenziato” tutti i commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi nominati dalla Regione. Le strutture, da allora, sono rimaste senza guida, in mano ai dirigenti più anziani, in teoria reggenti temporanei da sostituire in poco tempo con nuovi commissari di nomina ministeriale. Degli otto commissari individuati dalla ministra Cinque Stelle, però, solo tre – nonostante i lauti ricompensi – hanno accettato l’incarico per mettere ordine nella Babele della sanità calabra, dopo dieci anni di commissariamento e un buco di circa 2 miliardi di euro. Ma, dopo tre mesi, nessuno dei tre ha ancora messo in piede in riva allo Stretto, visto che il primo decreto di nomina è arrivato solo l’8 agosto.

Intanto, tra le ferie di medici e infermieri e strutture già sotto organico, sono in scadenza anche gli appalti dei servizi esternalizzati, e pure quelli per la fornitura dei farmaci. Il “decreto salva Calabria” prevede che le gare vengano attivate solo tramite Consip o le stazioni appaltanti di altre regioni. Togliendo ogni potere alla stazione unica appaltante calabrese “Sua”. La logica è questa: tutte le altre stazioni, purché non sia quella calabrese. Ma nessuno a Roma si è preoccupato né delle forniture di farmaci negli ospedali regionali, né degli appalti e dei contratti a tempo determinato in scadenza già tra luglio e agosto. Che oltre a lasciare centinaia di lavoratori a casa, lascerebbero pure gli ospedali senza medicine, persino quelle salva vita, oltre che senza operatori sanitari, telefonisti, addetti al ticket, infermieri ecc. Senza poter garantire quei livelli essenziali di assistenza, che qui in Calabria sono già una Chimera.