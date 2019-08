Zanzibar, ecco la stanza d’albergo sottomarina per vedere i pesci anche di notte (se non si dorme)

Dormire con i pesci. Una frase che, se si va a Zanzibar, non è una metafora minacciosa ma una frase da prendere in senso letterale. Il nuovo albergo Manta Resort, dalle parti dell’isola di Pemba, permette a chi lo desidera (e si fida) di dormire in una camera sott’acqua, con finestre affacciate sull’oceano, o meglio: dentro l’oceano. Come è ovvio, non si possono aprire.

È uno strano albergo: galleggia a 250 metri dalla riva (questo, dicono, assicura la privacy) ed è composto da due piani: uno cosiddetto “rialzato”, che si trova cioè sopra la superficie del mare, e un altro, che consiste nella camera da letto, che invece è subacqueo. Si raggiunge attraverso una scaletta ed è provvisto di ogni comfort: finestroni affacciati sui quattro lati e aria condizionata. In poche parole, è la versione aggiornata delle barche con il fondo trasparente.