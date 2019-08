Sveglia! L'india è spietata come la Cina (e il Kashmir ne è la prova)

L’8 luglio scorso l’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha condannato India e Pakistan, accusandole di crescenti violazioni dei diritti umani su entrambi i lati del confine che divide la regione, la cosiddetta Line of Control. Il rapporto sul Kashmir ha denunciato anche le condizioni disumane degli abitanti di frontiera: le violenze sessuali da parte dei militari, le accuse di torture inaudite e i morti in custodia si raccontano in 432 casi di testimoni sopravvissuti.

Ma non finisce qui. Il governo cosiddetto dei poveri, in quanto il capo di stato, Ram Nath Kovind, viene dalla comunità dalit, cioè gli “intoccabili” l’infimo grado nel sistema di caste indiano, non usa premura alcuna: da circa un anno, gli abitanti di origine bengalese della regione nord-orientale di Assam vengono cacciati dal governo. Il motivo? Il contesto indiano è caratterizzato da gravi sacche di povertà e disoccupazione, il che, oltre al fatto che il 90% degli extracomunitari sono musulmani e quindi voti in più per il partito all’opposizione, facilita la colpevolizzazione dell’immigrato in termini integrativi ed economici.

I passi e le orme sono quelle della Cina, più austera con le minoranze, ma comunque sui binari della crescita espansiva. Nonostante il gap tra le caste, infatti, il Pil dell’India ha raggiunto il +7,3% nel 2014, +7,5% sia nel 2015 che nel 2016, quota +7,7% nel 2017 e +7,8% nel 2018. L’ultimo dossier della Deutsche Bank parla perfino di un sorpasso tra tigri asiatiche, che porterà nel 2020 l’India a essere la seconda potenza mondiale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina.